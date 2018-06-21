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21 Haziran 2018 11:38

(Özel Haber) Cesedi parçalandı, kıyafetinin barkod numarasından kimliği belirlendi

Gaziantep’te ormanlık alanda cesedi parçalanmış halde bulunan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen şahsın kimliği jandarmanın yaptığı detaylı araştırma sonucunda belirlendi.

(Özel Haber) Cesedi parçalandı, kıyafetinin barkod numarasından kimliği belirlendi

21 Haziran 2018 11:38

Şahsın kıyafetlerinin barkot numarasından kimliği belirleyen ekipler, şahsın telefon kayıtlarından ise katil zanlısına ulaştı.


Gaziantep’in İslahiye ilçesi Esenler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 2 ay önce parçalanmış bir erkek cesedi bulunmuştu. Yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlenen ve kimliği bilinmeyen şahsın, cesedin bulunmasından bir kaç ay önce sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü ve bulunduğu yere bırakıldığı tespit edildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsın kimliğini tespit etmek için yoğun çalışma başlattı.


15 gün bekletildikten sonra kimsesizler mezarlığına defin edildi


Bulanan şahsın cenazesi yapılan otopsinin ardından kimlik tespiti için DNA testine gönderildi. Testin ardından kimliğin belirlenmesi ve yakınlarına teslim edilebilmesi için Yeşilkent Mezarlığı morgunda bekletildi. Yakınlarına teslim edebilmek için 15 gündür bekletilen cenazenin sahiplenilenen çıkmaması üzerine Yeşilkent Mezarlığı’nda bulunan Kimsesizler mezarına defin edildi


Aynı kıyafetten alan 200 kişi belirlendi


Olay yerinde ve çevrede yapılan incelemelerden netice alamayan jandarma ekipleri, diğer taraftan da şahsın üzerindeki kıyafetlerden birinin barkot numarasına yoğunlaştı. Yoğun istihbarati ve teknik çalışmalarla belirlenen numaradan kıyafetin satıldığı yeri belirleyen ekipler, aynı kıyafetten alan 200 kişi belirlendi. Aynı kıyafetten alanlar ile ilgili çalışma yürüten ekipler, tespit ettikleri isimleri kayıp şahıs listeleri ile karşılaştırdı.


DNA testiyle aile belirlendi


Barkod numarasından yola çıkan ekipler, Yüksekova’da yaşayan, evli ve 4 çocuk babası olan 44 yaşındaki Adem Kameri ismine ulaştı. Ekipler Adem Kameri’nin ailesi ile iletişimi geçerken aile ise cesedi teşhis etti. Yapılan DNA testinin ardından bulunan cesedin Adem Karemi’ye ait olduğu tespit edildi.


Mezarı yeniden açıldı


Ailenin fotoğraflardan teşhis ettiği ve Gaziantep Kimsesizler Mezarlığı’nda gömülü olan Adem Kameri’nin mezarı açılarak, ailesine teslim edildi. Gaziantep’ten Yüksekova’ya nakil edilen cenaze, Kadıköy (Kadyan) köyü mezarlığına defin edildi.


Cinayeti çözmek için çalışma başlatıldı


Bu kez cinayeti aydınlatmak için yoğun çalışma başlatan jandarma ekipleri, bir taraftan Adem Kameri’nin telefon kayıtlarını incelerken diğer taraftan da yakınlarının ifadelerine başvurdu. Ekipler, sıkça görüşülen bir telefon numarasını takibe alan ekipler, bu telefon numarasının Hakkari Barosu avukatlarından N. Ç.’ye ait olduğunu belirledi. Telefon sinyallerinden Adem Kameri’nin olay günü öncesinde avukat N. Ç ile sık sık birlikte olduğunu belirleyen ekipler, Adem Kameri’nin kaybolmadan önce de en son Avukat N.Ç ile görüştüğünü tespit etti. Yapılan araştırmalar ve teknik çalışmalar neticesinde ekip,düzenledikleri operasyon ile avukat N.Ç’yi Hatay’da yakalayarak gözaltına aldı.


Kayıp uyuşturucu iddiası


Avukat N.Ç ile öldürülen Adem Kameri’nin yaklaşık 70 kilogram kayıp olduğu ileri sürülen uyuşturucu nedeniyle tartıştıkları ve bu tartışmanın ardından Adem Kameri’nin öldürdüğü ileri sürüldü. Gözaltına alınan N.Ç, Hatay’dan İslahiye ilçesine getirildi. Sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen N.Ç’nin iddiaları kabul etmediği öğrenildi.


Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.




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