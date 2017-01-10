Fransa’da geçtiğimiz yıl düzenlenen Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nda üçüncü olan 16 yaşındaki Muhammed Emin Bay, gözünü temmuz ayında Rusya’da yapılacak şampiyonada altın madalyaya dikti.

Gaziantep Özel Deva Okulları lise 2. sınıf öğrencisi olan milli yüzücü Muhammed Emin Bay, Fransa’da yapılan Dünya Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası’nda 6 bin metre açık su yarışında Dünya üçüncüsü ve bin 500 ve 800 metrede ise dünya dördüncülüğü derecelerini elde etmişti. İlk kez katıldığı yarışmalarda yaşı nedeniyle zorlandığını belirten milli yüzücü, bu yıl ise yaş dezavantajının da kalmadığını belirterek, altın madalyayı almak istediğini ifade etti.

30 Temmuz-6 Ağustos 2017 tarihlerinde Rusya’da düzenlenecek Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’ndan birincilikle dönmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Emin Bay, "Geçen yıl dünya üçüncüsü oldum. Kendimden 2 yaş büyükler vardı. 30 Temmuz-6 Ağustos 2017 tarihlerinde Rusya’da düzenlenecek Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonasında ise 1 yaş büyüklere düştüm. Hedefim dünya şampiyonluğu olmak. A Milli takıma ve Türkiye’ye ilk kez bir madalya getirmeyi hedefliyorum. 5 yıldan bu yana yüzüyorum. Hazırlıklar 3 yıldır aralıksız sürüyor. Antrenörlerimle beraber sıkı ve yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. O çalışmamızın karşılığını emek vererek alıyoruz” dedi.



Karakuş: “5 yıllık emeğin karşılığını alıyoruz”

Milli yüzücü ve Deva Okulları Antrenörü Mehmet Ali Karakuş ise, sporcunun yaşattığı bu başarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Emin Bay’ın ilk yarışmada altın madalya elde edeceğine inandığını ifade etti. Karakuş, "Sporcumuzun da dediği gibi 5 yıllık emeğin karşılığında böyle bir başarının Gaziantep’teki ilimizde ve Türkiye’ye güzel bir başarı oldu. İnşallah önümüzdeki yarışmalarda dünya birinciliği ile bu başarıyı taçlandıracağız” diye konuştu.