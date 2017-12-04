(Özel haber) Gaziantep’te ayılar kış uykusunu unuttu

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu. Doğada 3 ile 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre Kasım-Aralık aylarında uykuya yatıp Mart ile Nisan arasında uyanan ayılar, hayvanat bahçesinde beslenme problemi olmadığı için bu yıl da uykuya yatırılmıyor. Kışın ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayan ayılar balık, meyve ve bal ile besleniyor.

Kafa karışıklığı değil dengeli beslenme

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye’de ilk, Avrupa’da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki 8 ayının yıllardır kış uykusuna yatmaması değişen iklim koşullarına bağlı olarak hayvanlarda kafa karışıklığı oluştuğu şeklinde değerlendirilirken, hayvanat bahçesi yetkilileri ise bu durumun tamamen ayıların dengeli beslenmesinden kaynaklandığını kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, doğadaki ayıların yiyecek bulamaması nedeniyle kış uykusuna yattığını belirtirken, yaklaşık 330 türde 7 bin 500 hayvanın barındığı hayvanat bahçesindeki ayıların yeme ve ısınma sorunu olmadığını söyledi. Özsöyler, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde tüm dünyada olduğu gibi ayılar ve yılanları kış uykusuna yatırmıyoruz. Yatırmamamızın sebebi ise bu hayvanlar doğalarında yiyecek bulmakta sıkıntı çektikleri için kışa yakın zamanda vücutlarındaki enerjiyi belli bir kısmını depo ederek kış uykusuna yatıyorlar. Tabi biz Hayvanat bahçemizde dünyada uygulanan literatürde olduğu gibi bunları düzenli olarak beslediğimiz için kışın da enerji verecek yiyecekler ile besliyoruz“ dedi.

“Balık, meyve ve bal ile besliyoruz“

Ayıların beslenmeleri hakkında bilgi veren Özsöyler, “Özellikle balık,meyve türleri ve belli aralıklar ile bal veriyoruz. O yüzden kış uykusuna yatmamaktalar. Bu hayvanlar tabi hayvanat bahçesi kökenli oldukları için kendilerde kış uykusuna yatmıyorlar" diye konuştu.

Öte yandan, ayılarla birlikte hayvanat bahçesindeki yılanların da kış uykusuna yatırılmadığı belirtildi.