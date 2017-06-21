Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 12:12

(Özel haber) İlkokul mezunu su tesisatçısı 3’üncü kitabını yazdı

Maddi imkansızlıklardan dolayı ilkokulu zor şartlar altında bitiren su tesisatçısı Mehmet Karakaş, sucu dükkanında 3’üncü öykü kitabını yazdı.

(Özel haber) İlkokul mezunu su tesisatçısı 3’üncü kitabını yazdı

21 Haziran 2017 12:12


Gaziantep’te yaşayan 6 çocuk babası 42 yaşındaki su tesisatçısı Mehmet Karakaş, maddi imkansızlıklardan dolayı ilkokuldan sonra okuyamadı. İçinde kalan yazma hasretini, 2009 yılında Gaziantep’te gerçekleşen bir kitap fuarından etkilenerek sona erdirdi. Karakaş, 42 yaşında 3’üncü kitabı olan ‘Toparlanın gidiyoruz’ isimli öyküsünü yazdı.



Hayatı 2009 yılındaki kitap fuarında değişti


2009 yılında gittiği kitap fuarında hayatının değiştiğini vurgulayan Mehmet Karakaş, “Yazma hevesim 2009 Gaziantep’te açılan bir kitap fuarında başladı. Gaziantepli yazarları bir stantta gördüm ve benim için her şey değişti. Bana yazdıkları kitabı imzalayıp verdiler ben de çocukluğumdan beri hayalim bir kitap yazmak öykü yazmak dediğim de ‘kendini geliştirdiğin zaman her şeyi yapabilirsin’ dediler. Ben de kendimi geliştirmeye karar verdim ve ilk olarak bir şiir yazdım” dedi.



“Yaşanmış hikayelerden yola çıkıyorum”


Yazdığı öykülerinde yaşanmış hayat hikayelerinden yola çıktığını söyleyen Karakaş, “2009 yılında Suriye’nin Halep şehrine gittim bayram zamanında gezi amacıyla gittim. Ermeni bir kişiyle tanıştım. O da Türkçe biliyordu konuşmaya başladık ve beni evinde 3 gün misafir etti. Evinde kızıyla yaşıyordu adı da Rakel idi. Rakel bir Türk genci ile evlenmek istiyordu, fakat izin vermediler. Ben de Rakel için bir kitap yazmaya karar verdim. Yazdığım ilk öykü ‘Bizim Rakel’ beni daha da azimli bir hale getirdi ve diğer öykülerin arkası gelmeye başladı. Sınırdaki Aşk ve Toparlanın Gidiyoruz öykülerimde de yaşanmış hikayelerden yola çıktım” diye konuştu.


Karakaş, herkesi okumaya ve kitap yazmaya davet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!