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07 Haziran 2018 11:51

(Özel Haber) İş yerindeki son gününde feci şekilde hayatını kaybetti

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir traktör bayisindeki son iş gününde traktörün altında ezilerek feci şekilde yaşamını yitiren satış elemanın geçirdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

(Özel Haber) İş yerindeki son gününde feci şekilde hayatını kaybetti

07 Haziran 2018 11:51


Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü Şehitkamil ilçesinde yaşandı. GATEM’de bulunan özel bir firmada satış elemanı olarak çalışan Mehmet Koroğlu (31), el işareti ile muavinlik yaptığı ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir traktörün altında kaldı. Feci şekilde ezilen Koroğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Koroğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek defnedildi.


Evli ve 4 çocuk babası Koroğlu’nun iş yerindeki son iş günü olduğu ve arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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