(Özel haber) Milletvekili adayından "Alo Hizmet" hattı

MHP Gaziantep Milletvekili Adayı Ali Muhittin Taşdoğan vatandaşların talep ettiği hizmetleri, yaşanan aksaklıkları ve sorunların kendisine ulaştırabilmesi, kendisi ve partisi hakkında merak ettiklerinin en kısa yoldan öğrenebilmesi amacıyla mobil iletişim merkezi kurdu. Toplam 10 kişinin görev yaptığı iletişim merkezini arayanlar, partinin politikası, Cumhur İttifakı, taahhütler, milletvekili adayı Ali Muhittin Taşdoğan’ın il merkezi ve kırsaldaki ziyaret programı gibi bir çok bilgiyi birinci ağızdan öğrenme imkanı buluyor. Hattı arayanların talep ettikleri hizmetler, sorun ve sıkıntıları da Taşdoğan’a ulaştırılıyor.

"Arayan herkes karşısında muhatap buluyor

Türkiye’de daha önce bu tür bir uygulamayla karşılaşmadığını söyleyen MHP Gaziantep Milletvekili Adayı Ali Muhittin Taşdoğan, “Biz değişlik bir çalışma programı içerisindeyiz. Vatandaşlarımıza ulaşma gayreti içerisindeyiz. Biz vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize, partililerimize ulaşma çabasındayken partililerimizin, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin de bize kolayca ulaşabilmesi için bir takım metotlar geliştirdik. Bütün sosyal medya hesaplarımızdan bize sorulan bütün sorulara cevap veriyoruz. Bunun dışında sanırım Türkiye’de ilk defa bir seçim için bir iletişim merkezi kuruldu. 0850 840 40 88 numaralı telefonu arayan her hemşehrimize, her partilimize partimizin programı, kendi günlük çalışma programımız, partimizin taahhütleri, cumhur ittifakının nedenleri, gerekçeleri ve benim öz geçmişim gibi ulaşmak istediği her bilgiye telefonla hemşehrilerimiz ulaşabiliyor. Karşılarında muhatap buluyorlar. Güçlü bir kadroyla, 10 kişilik bir kadroyla sorularımıza cevap veriyor, soruları cevaplıyor. Hemşehrilerimizin talep ve isteklerini kaydediyoruz. Aktif bir şekilde, yüz yüze, telefonla, sosyal medya hesaplarından, her yerden partililerimize ulaşıyoruz. Onlar da bize ulaşıyor” dedi.

"Çok olumlu sonuçlar aldık"

Uygulamayla olumlu sonuçlar aldıklarını söyleyen Taşdoğan, “Çok memnun edici sonuçlar alıyoruz. Taahhütlerimizi merak edenler öğreniyor. Mesela asgari ücret ile ilgili taahhüdümüzü merak eden arayıp öğrenebiliyor. Direk programımıza katılmak isteyen partililerimiz o gün, o saatte nerede olduğumuzu öğrenebiliyor ve oraya dahil olabiliyorlar. Sandıklarla ilgili gönüllü olabiliyorlar. Gönüllülük taleplerini alıyoruz. Partimize üye olmak istiyorlar. Partimize üyelik için gerekçeleri anlatılıyor. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. İlk defa yapıldığı, en azından ben Gaziantep’te ilk defa yapıldığını biliyorum. İlk defa yapılan bir şey olduğu için partililerimiz son derece memnunlar çünkü karşılarında direk canlı muhatap buluyorlar. Bir kısmı bant kaydı olabilir ama genellikle karşılarında arkadaşlarımız canlı olarak bulunuyor” diye konuştu.

Milletvekili Taşdoğan’ın kurduğu Mobil İletişim Merkezine 0850 840 4088’den ulaşılabiliyor.