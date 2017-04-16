(Özel Haber) Referanduma katılmak isteyen seçmenler engel tanımadı

Engeline rağmen sandıklara akın eden seçmenlerden bir kısmı yürüteç, koltuk değneği, çocukları ve sağlık görevlilerin yardımıyla oyunu kullanırken, bir yaşlı çift ise el ele tutuşarak sandığa gitti.

Gaziantep’te saat 07.00’da başlayan oy kullanma işlemi sürüyor. Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı kentte yaşayan her kesimden insan, sandıklara yoğun ilgi gösterdi. Rahatsızlığı nedeniyle Sağlık Bakanlığına müracaat eden hasta ve yaşlılar ise sağlık ekipleri tarafından evlerinden alınarak, oy kullanacağı okullara götürüldü. Burada sağlık görevlilerin nezaretinde oyunu kullanan vatandaşlar, yine ambulanslarla evine geri götürüldü. Kimi vatandaşlar ise yürüteç ve çocuklarının yardımıyla evlerinden oy kullanacakları okula kadar yürüdü. Oylarını çocuklarının da yardımıyla kullandı. Bazı seçmenler koltuk değnekleri ve okullardaki korkuluklara tutunarak kayıtlı oldukları sandığa gitti. Yaşlı bir çift ise birbirlerine destek olmak için el ele oyunu kullanmak için sandık başına gitti.

Referandum öncesi süreçte, seçilme yaşını 18’e indirilmesini öngören madde nedeniyle gençler sık sık gündeme gelirken, yaşına ve engeline aldırmadan sandığa giden yaşlı seçmenler, halk oylamasına damgasını vurdu.