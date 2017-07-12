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12 Temmuz 2017 10:58

(Özel Haber) Sıcaktan bunalan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Gaziantep’te bayram öncesinden itibaren etkili olan aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.

(Özel Haber) Sıcaktan bunalan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

12 Temmuz 2017 10:58


Gaziantep’te mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar, mesai saatleri içerisinde park ve bahçelere giderek, ağaç gölgesinde serinliyor. Kimi ağaç gölgesinde oturarak güneşten korunmaya çalışırken, kimileri ise gölgede uyumanın keyfini sürüyor.


Aşırı sıcaklara rağmen araçları bırakamayan bir otopark işletmecisi ise güneşten korunmak için şapka ve şemsiye kullanıyor. Otopark işletmecisi leğene doldurduğu soğuk suya ayaklarını sokarak serinlemeye çalışırken, zaman zaman ise elindeki plastik bidon ile kafasından aşağıya soğuk su döküyor.


Sıcaklardan şikayetçi olan otopark işletmecisi, bölgede son yılların en sıcak günlerine şahit olduğunu ifade etti.




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