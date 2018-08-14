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14 Ağustos 2018 11:03

(Özel Haber) Sıcaktan etkilenen 5 tonluk filler tazyikli suyla serinletiliyor

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise ikinci büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde sıcaktan bunalan 5 tonluk filler, tazyikli su sıkılarak serinletiliyorYaz aylarında Türkiye’nin en sıcak kentlerinden biri olan Gaziantep’te, hayvanat bahçesindeki hayvanlar ilginç metotlarla serinletiliyor.

(Özel Haber) Sıcaktan etkilenen 5 tonluk filler tazyikli suyla serinletiliyor

14 Ağustos 2018 11:03

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise ikinci büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde sıcaktan bunalan 5 tonluk filler, tazyikli su sıkılarak serinletiliyor


Yaz aylarında Türkiye’nin en sıcak kentlerinden biri olan Gaziantep’te, hayvanat bahçesindeki hayvanlar ilginç metotlarla serinletiliyor. Sıcak havalarda barınağının içerisinde bulunan havuza giren file hortumla su püskürtülüyor. Fillerin sorumlusu Ziraat Mühendisi Murat Yalçınkaya, serinletme işlemini sıcak havalarda günde 3-4 saat yaptıklarını söyledi.


Yalçınkaya,”Sıcak havalarda biz nasıl sıcaktan etkileniyorsak, hayvanların da serinleme ve duş alma ihtiyaçları var. Burada her gün 3-4 saat aralıklar ile sıcak saatlerde duş yaptırıyoruz. Yıkanması serinlemesi anlamına geliyor. Sonra da bunların kum banyolarını seyrediyoruz. Duş aldıktan sonra toprağı alıp üzerine atıyor. Üzerini çamur yapıyor ki güneşin sıcak ışınlarından korunuyor. Aynı zamanda filler toprak banyosunu çok severler” diye konuştu.




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