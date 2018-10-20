(Özel Haber) Sokağa bırakılan köpek yavruları ile birlikte not da bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çuval içerisinde sokağa bırakılmış 8 yavru köpek bulundu. Köpeklerin yanından "Yolcu sütünü verin. Anneleri yoktu" yazılı bir not da çıktı.

Edilinen bilgiye göre, İslahiye'nin Ortaklı Mahallesi'nden Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ne seyreden Mahmut Sezer isimli vatandaş Tahtaköprü Barajı bölgesinde bir çuvalın hareket ettiğini fark etti. Çuvalın ağzını açan Sezer, büyük bir şok yaşadı. Sezer'in açtığı çuvalın içinden 8 köpek yavrusu çıktı.

"Bunları bırakanlar, bunlardan beter olsunlar" yazdı

Yavrulara sahip çıkan Sezer, çuvalda ise "Yolcu sütünü verin. Anneleri yoktu" yazılı not da buldu. Notu okuyunca şaşıran Sezer, notun üstüne ise "Bunları buraya bırakanlar, bunlardan beter olsun" yazısını yazdı. Mahmut Sezer, "Sabah saatlerinde Hatay Hassa'da bulunan iş yerime gidiyordum. Bir çuvalın hareket ettiğini gördüm, çuvalı açtığımda 20 günlük, köpek yavrularını gördüm. Nasıl bir vicdan bu yavruları bırakabilir. Bu canları atanlar insan olmaz. Bu vicdansızlar, bu canlardan daha beter olsunlar. Yazık annelerinde ayrılmışlar. Hayvanları sevmeyen insan olamaz" dedi.

Gaziantep Hayvanları Koruma Temsilcisi tarafından alınan yavru köpekler, İslahiye'deki köpek barınağına götürüldü.