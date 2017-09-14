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14 Eylül 2017 10:26

(Özel haber) Tarihi çarşı esnafı hırsızlıktan bıktı

Gaziantep’te Tarihi Bakırcılar Çarşısı esnafı sık sık yaşanan hırsızlık olaylarından bıktı.

(Özel haber) Tarihi çarşı esnafı hırsızlıktan bıktı

14 Eylül 2017 10:26

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarından şikayetçi olan esnaf, zanlıların bir an önce yakalanarak, çarşıdaki güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını istiyor.


Gaziantep’te yöre insanının olduğu kadar turistlerin de uğrak mekanı olan Tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda hemen her hafta bir hırsızlık olayı yaşanıyor. Bazen haftada 2-3 kez hırsızlık olayı yaşandığını belirten esnaflar, kullanılan güvenlik kameralarının da caydırıcılığının bulunmadığını ifade ediyor. Çarşının tarihi ve koruma altında bulunması nedeniyle başka güvenlik önlemlerinin alınamadığını belirten esnaf, çarşıda bekçi görevlendirilmesini ya da özel güvenlik görevlisi tutulmasını istiyor. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarının faillerinin çoğunun aynı kişi olmasına rağmen henüz yakalanamadığını da belirten esnaflar, en azından kepenk ya da daraba yapılması için kendilerine izin verilmesini istiyor.


Hemen her esnafın iş yerinden hırsızlık yaşandığını belirten Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, "Bu hırsızlık olayları usandırdı bizi artık. Burada güvenlik kamerasından tespit ediliyor. Ama yine de bir türlü bulunamıyor. Geçen hafta yine kameraya yakalandı tekmeyle vurup kapıdan içeri girdiğini tespit ettik. Yani buradaki esnaflar kendileri mi tutacak nöbetlerini. Bakın şu çarşıya bir tane bakır kalmamış. Burası tarihi dokuya uygun diye tahta yaptırılmış ama adam tekmeyle kırıp içeri giriyor. Buraya haftada üç defa hırsız giriyor. Güvenlik kamerasına bakıyoruz hep aynı hırsız. Neredeyse iş verinin dükkanın da saklanacaklar. Böyle bir şey olmaz bunun önleminin alınması lazım“ dedi.


Çarşı esnafları ise "Buraya günde binlerce insan geliyor. Sabah akşam hırsızlarla uğraşıyoruz. Burada mal güvenliğimiz yok. Akşama kadar dilencilerden hırsızlardan başımızı alamıyoruz“ diye konuştu.


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin birinde, hırsızın kapının suntasına tekme atarak 6 saniyede içeri girdiği görülürken, diğer olaylarda da hırsızların kolay şekilde içeri girip malzemelerle çıkmaları görüntülere yansıyor.




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