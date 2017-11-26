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26 Kasım 2017 12:25

(Özel Haber) Zürafa Şakir’le fotoğraf keyfi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi kış sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini görürken, ziyaretçiler hayvanat bahçesinin maskotu zürafa Şakir ile fotoğraf çektirme yarışına giriyor.

(Özel Haber) Zürafa Şakir’le fotoğraf keyfi

26 Kasım 2017 12:25


Gaziantep’te yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımının Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 300 türden 7 bini aşkın hayvan barındırıyor. Toplam 700 metrekare alan üzerinde kurulu olan hayvanat bahçesi yaz döneminde olduğu kadar kış döneminde de ziyaretçilerin akınına uğruyor. Ayı, aslan, kaplan, kurt gibi vahşi hayvanların da yer aldığı hayvanat bahçesinde en çok ilgiyi ise Şakir isimli zürafa görüyor. Zürafa Şakir, insanlara olan yakınlığıyla da ilgi görüyor.



İncirle besleniyor


Zürafa Şakir, bakıcıları tarafından incirle besleniyor. Şakir ile ziyaretçiler arasındaki demir kafesten başını sarkıtan zürafa, uzun diliyle bakıcısının uzattığı incirleri yiyor. Zürafayı bu kadar yakından görme fırsatı bulan yerli ve yabancı turistler de, zürafa ile hatıra fotoğrafı çektiriyor. Fotoğraflar karelerinde ise en çok talep, bakıcısının elindeki inciri almak isteyen zürafanın uzun dilini dışarı çıkarttığı an oluyor.




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