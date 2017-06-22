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22 Haziran 2017 12:07

Özel Hatem Hastanesi Genel Müdürü Kileci’den bayram tebriği

Özel Hatem Hastanesi Genel Müdürü Dr.

Özel Hatem Hastanesi Genel Müdürü Kileci’den bayram tebriği

22 Haziran 2017 12:07

Y. Sermet Kileci Ramazan Bayramının Müslüman aleminde iyiliklere vesile olmasını diledi.


Kileci mesajının devamında ’’Bayramlar, milli, dini duyguların, örf ve adetlerin uygulandığı, bir toplumda millet olma bilincinin şekillendiği ve kuvvetlendiği günlerdir. Sağlıklı yaşam bilincinin geliştiği, sağlıklı nesillerin yetiştiği bir gelecek temennisiyle, tüm sağlık çalışanlarımızın ve Türkiye’nin her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dilerim” ifadelerini kullandı.




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