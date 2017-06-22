Özel Hatem Hastanesi Genel Müdürü Kileci’den bayram tebriği

Y. Sermet Kileci Ramazan Bayramının Müslüman aleminde iyiliklere vesile olmasını diledi.

Kileci mesajının devamında ’’Bayramlar, milli, dini duyguların, örf ve adetlerin uygulandığı, bir toplumda millet olma bilincinin şekillendiği ve kuvvetlendiği günlerdir. Sağlıklı yaşam bilincinin geliştiği, sağlıklı nesillerin yetiştiği bir gelecek temennisiyle, tüm sağlık çalışanlarımızın ve Türkiye’nin her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dilerim” ifadelerini kullandı.