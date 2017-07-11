4 yıl önce kurulan Özel Hatem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk mezunlarını verdi.

4 yıl önce çıkılan bu yolda öğrencileri mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Özel Hatem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Orkun Özdinç “Okulumuz, Gaziantep’de kalifiye hemşire ve Acil tıp Teknisyeni yetiştirmek adına iyi insan iyi gelecek parolası ile yola çıktı. Şehrimize işinde uzman sağlık personeli yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özel Hatem MTAL Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kuruluşlarında istihdam edilecek kalifiye sağlık personeli ihtiyacı için nitelikli eğitim sunmaktadır. Gelecekte sağlık alanında aranılan ve tercih edilen personellerin arasında Özel Hatem MTAL öğrencileri de olacaktır. Teori ve uygulama derslerinin birlikte işlendiği eğitim sistemimizde öğrencilerimiz henüz mezun olmadan gerekli deneyimi elde etmiş olurlar. Sağlık dersleri dışında öğrencilerimize vizyon katacak kültürel dersler ve aktivitelerle sosyal hayattaki başarılarını da ön plana çıkartmaya çalışmaktadır“ dedi.

2016-2017 eğitim sezonunda, hem sağlık personeli yetiştirmek hem de öğrencilerimizin üniversite kazanmaları için etütlerle destekleyerek Özel Hatem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tercih edecek öğrenciler için HATEM VAKFI kurulmuş ve bu vakıf istisnasız ve koşulsuz 9. Sınıfa başlayacak tüm öğrencilere yüzde 50 burs imkanı sağladı.

Özel Hatem Hastanesi Genel Müdürü Sermet Kileci yaptığı açıklamada, “Özel Hatem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tamamını kendi hastanemizde birebir staj uygulaması ile son derece başarılı eğitim vererek mezun etmiş bulunuyoruz.Bu bağlamda Hatem Okulları öğrencilerimizi hastanemizde istihdam konusunda değerlendirip öncelik tanımaktayız. Mezun olmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik eder , başarılarının devamını dileriz “ diye konuştu.

Mezuniyet töreni sonunda hep beraber hatıra fotoğrafı çeken öğrenciler, keplerini fırlattı.