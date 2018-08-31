(Özel) İki çocuk annesi kadın evde sıkılınca bakır işleme ustası oldu

Gaziantep’te yaşayan evli ve iki çocuk annesi Atiye Özataş, evde oturmaktan sıkılınca uzun zamandır hayalini kurduğu bakır işleme sanatına el attı. Bakır işleme işi için azmeden ve zorluklardan yakınmayan Özataş, bir buçuk senelik kurs sürecinin ardından işleme ustası olarak bir bakır atölyesinde çalışmaya başladı. Atiye Özataş şimdi hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de kendi parasını kazanıyor.

"Bu iş için bir buçuk sene boyunca kursa gittim"

Uzun zamandır bakır işleme ustalığı yapmak istediğini ve bu işi öğrenmek için bir buçuk sene boyunca kursa gittiğini aktaran Özataş, "Evli ve iki çocuk annesiyim. Bu işe eskilerden beri merakım vardı. Maddi sıkıntılarım ve boş zamanlarda çok sıkılmam da benim bu işe yönelmeme sebep oldu. Bu iş için bir buçuk sene boyunca kursa gittim ve işi her şekliyle öğrendim. Şimdi de bir senedir bu iş yerinde bakır işleme ustalığı yapıyorum. İlk başlarda biraz zorlandım tabi ama zamanla alıştıkça öyle fazla bir zorluğunun olmadığını gördüm" dedi.

"Bu işi bütün ev hanımlarına tavsiye ediyorum"

İşini severek yaptığını belirten Özataş, "İşimi severek yapıyorum. Çalışırken vaktin nasıl geçtiğini fark etmiyorum. Evdeyken sıkılıyordum. O yüzden ben bu işi bütün ev hanımlarına tavsiye ediyorum. Sabah sekizde mesaiye başlayıp, akşam beşte işi bırakıyorum. Başka bir meslek bilmiyorum ama bu mesleği severek ve isteyerek yapıyorum. Çünkü bu meslek benim için çok zevkli oluyor" ifadelerini kullandı.

Bakır işlemesini nasıl yaptığını da anlatan Özataş, "Önce işleme ve süsleme yapacağımız bakırın model çizimlerini yapıyoruz. Sonrasında ise çizilen modeli çekiç ve özel bir çivi yardımıyla bakıra işliyoruz. İşleme süresi ise elimizdeki ürüne göre değişiyor. Genelde cezve işlemesi yapıyoruz ve o da yarım saat falan sürüyor. Bunun dışında çaydanlık, tepsi gibi bakır ürünlerin işlemesini de yapıyoruz" diye konuştu.