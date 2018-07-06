(Özel) İranlı Mohammad’e Türkiye sahip çıktı

SMA Tip 1 hastası İranlı minik Mohammad’in 250 bin euro değerindeki ilacının alınması için İran’da kampanya başlatıldı. İlaç için gerekli para toplanmasına rağmen ABD ambargosu nedeniyle toplanan para Mohammad’e gönderilemedi. Ölümü bekleyen İranlı Mohammad’e, Gaziantepli iş adamları ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ulaştı. Tedavi için özel uçakla Türkiye’ye getirilen minik Mohammad Gaziantep Medical Park Hastanesine yatırılarak tedavisine başlandı. Medikal Park Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Sedat Işıkay tarafından tedavisine başlanan minik Mohammad, bir haftalık tedavinin ardından ailesi ile birlikte doktorların gözetimi altında özel bir eve yerleştirildi. 250 bin euro değerindeki ilaç da Gaziantepli iş adamları ve Sağlık Bakanlığının çabasıyla temin edildi.

“Hastalık ölümcül”

Medikal Park Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Sedat Işıkay hastalığın ölümcül olduğunu belirterek, “Hastamız Mohammed Taheri iki hafta önce İran’dan hastanemize geldi. Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına yakalanan bu hastalık toplumda nadir olarak görülen bir hastalıktır. Bu hastalıkta omuriliğin ön boynuz dediğimiz motor nöronlarının etkilenmesi sonucu çocukta zamanla ilerleyici bir felç durumu gelişmekte, el kol hareketleri azalmakta ölümle neticelenen ağır bir hastalıktır” dedi.

“Gelecek hafta ilaç elimizde olur”

Doç. Dr. Sedat Işıkay ilaç için gerekli girişimlerin başlatıldığını ve gelecek hafta ilacın kendilerine ulaşacağını ifade ederek, “Bu hastalığın bir tedavisi yoktu. Ancak son zamanlarda sipinraza isminde bir ilaç çıktı. 250 bin euro değerinde olan bu ilaç uygulanmaya başlandı. Bu ilaç minik Mohammad için bir ümit olacak. İran’daki ambargo nedeniyle bu ilaç temin edilemiyordu. Bize ulaştılar. Bizde Mohammad’in tedavisinde katkımız olsun diye kabul ettik. Mohammad’i ekibimizle beraber hastanemizde kabul ettik. İlacı için gerekli başvuruları yaptık. Gelecek hafta inşallah ilacı temin edilecek. İki haftalık bu ilaç tedavisinden sonra bir sıkıntı çıkmaz ise, Mohammad’i taburcu edeceğiz. Ailesi Mohammad ile çok ilgileniyor. Gece gündüz başında bekliyor” şeklinde konuştu.

“Kendimizi kendi ülkemizde hissediyoruz”

Minik Mohammad’in babası Cevad Tahiri ise kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirterek, “Çocuğumun tedavisi için İran’dan geldik. Çocuğumuz bir aylıkken zayıflamaya başladığı fark ettik. Birkaç uzmanla görüştük ve fark ettik ki bu hastalığa yakalanmış. Bu hastalığın İran’da tedavisi ve ilacının olmadığını anladık. Bize Gaziantep’teki hastaneyi önerdiler. Özel uçakla Türkiye’ye geldik. Sağ olsun doktorlar bizi karşıladılar ve bu hastaneye getirdiler. Bize burada gösterilen ilgiye şaşırdık bu kadarını beklemiyorduk. Kendimizi İran’da gibi hissettik. Dr. Sedat Işıkay bize çok yardımcı oldu. Bize ev kiraladı sürekli gelip çocuğumuzla ilgileniyor. İlaç gelene kadar burada kalacağız. Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Öncelikle doktorumuza bize destek olan buralı iş adamlarına ve tüm Türkiye’ye sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.