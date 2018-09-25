(Özel) Kahraman şoför, kalp krizi geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Gaziantep'te bir dolmuşta kalp krizi geçiren yolcu, kahraman şoförün duyarlılığı ile hastaneye yetiştirildi.

Gaziantep'te Düztepe-Tugay hattında yolcu taşımacılığı yapan Salih Erdoğan idaresindeki dolmuşta bulunduğu koltukta kalp krizi geçiren kişi aniden yere yığıldı. Yolcunun yere yığıldığını gören şoför, hemen aracın dörtlülerini yakarak güzergahtan çıktı. Hastaneye doğru giden şoför, vatandaşı hastaneye yetiştirdi. Dolmuştan yolcuların kucağında indirilen vatandaş, sedyeye konularak hastaneye götürüldü.

Kahraman şoför Salih Erdoğan, yaptığının insanlık görevi olduğunu söyleyerek, kendisinin yerinde kim olursa olsun aynı şeyi yapacağını söyledi. Vatandaşın sağlık durumunun iyiye gittiği yönünde bilgi aldıklarını belirten Erdoğan, "Normal güzergahımda ilerlerken bir ara hırıltı, ses duydum. Bir yolcunun fenalaştığını, kalp krizi geçirdiğini söylediler. Hemen yakınımdaki bir hastaneye doğru hareket ettim. Yolcuyu hastaneye yetiştirdik, kendisine uzun ve sağlıklı ömür diliyorum" dedi.

Kahraman sürücü, dolmuş gibi toplu taşıma araçlarına toplumda farklı gözle bakıldığını da belirterek, tüm yaya ve diğer araç sürücülerinin de kendilerine saygılı olmalarını istedi.