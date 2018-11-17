Özel Kalem Müdürleri Zirvesi Gaziantep'te başladı

Özel Kalem Müdürleri Platformu'nun Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği destekleriyle düzenlediği Özel Kalem Müdürleri Zirvesi'nin açılışı Gaziantep'te gerçekleşti.

Açılış programına Özel Kalem Müdürleri Platformu Başkanı Hüsamettin Efe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Yasir Durmuş, özel kalem müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. 18 Kasım tarihine kadar devam edecek olan zirvede, nasıl başarılı bir organizasyon planlanacağı, sorunlar ile baş edebilme yöntemleri, Özel Kalem Müdürlerinin iletişim ve ilişki yönetimi, dijital dönüşümün özel kaleme yansıması ve özel kalem ekibinin performans eğitimi konuşulacağı öğrenildi.

Programda konuşan, Özel Kalem Müdürleri Platformu Başkanı Hüsamettin Efe, "Özel Kalem Müdürleri Platformu olarak 9 yıldan bu yana Türkiye'nin tüm illerinden arkadaşlarımızı aynı çatıda buluşturmaya çalıştık. Amacımız bir sinerji oluşturmak. Herkese en çok faydayı birlikte olursak veririz düşüncesi ile yola çıktık. Birlikte başarırız mottosu ile yola çıktık. 150 tane özel kalem müdürü arkadaşımız bizleri yalnız bırakmadılar. Güzel bir program olacak. İçeriği dolu dolu ve arkadaşlarımızın faydalanacağı bir program olacak" dedi.

"Anadolu büyük bir hazinedir"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Anadolu büyük bir hazinedir. Anadolu'nun her bir şehrin içerisinde de güçlü yanlarımız var. Dünyanın en eski 20 medeniyetinden birisi neresi dendiği zaman Gaziantep karşımıza çıkıyor. Dünyayı dolaşan Evliya Çelebi, buraya geldiğinde, ‘Şehri Ayıntap-ı Cihan' diyor, Seyahatnamesi'nde en özel bölümü bu kente ayırıyor. ‘Burayı anlatmak için ne kalem, ne kelam yeter' diyor. Mezopotamya ile Akdeniz'in arasında kalan çok kuvvetli bir coğrafyadayız. Burada bir İpek Yolu var. İpek Yolunu; kardeşlik yoluna, barış yoluna ve kalkınma yoluna dönüştüren çok güçlü bir geçmişimiz var. Gazi şehrimiz, geçmiş medeniyetler bakımından elimizdeki en büyük kültürel mirastır" şeklinde konuştu.

"Özel kalem güvenilirliktir"

Şahin, "Özel kalem güvenilirliktir. Özel kalem başarının anahtardır. Bugün burada olmanız tesadüf değildir. Bugün bu salonda ülkemizin en iyi markalarının temsilcileri var. En başarılı yerel yönetimlerin müdürleri var. Bizim en büyük gücümüz beşeri sermayemizdir" diye konuştu.

Öte yandan Gaziantep'te kültürel geziyle devam edecek zirve, değerlendirme ve sonuç bildirisinin açıklanmasıyla tamamlanacak.