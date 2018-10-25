(Özel) Kara elmasta kara dönem

Gaziantep'te artan döviz kuru ile birlikte tamamen duran satışlar, kömür satıcılarını kara kara düşündürüyor.

Döviz kurundaki yükselme nedeniyle fiyatı artan ithal kömür satıcılarını üzüyor. Artan döviz kuru nedeniyle ton fiyatı yükselen kömür, satıcılarını kara kara düşündürüyor. Gaziantep Kömürcüler ve Oduncular Sitesi'ndeki esnaf, büyük umutlarla doldurdukları depolarındaki kömürü satamamaktan şikayetçi. Doğalgazın yaygınlaşmasının da satışlarına gün geçtikçe darbe vurduğunu belirten kömür satıcıları, dövizdeki yükselmenin de kömür fiyatını arttırdığını, dolayısıyla satışlarının durduğunu söyledi.

Gaziantep'in en büyük kömür ve odun esnaflarından olan Murat Kurt geçen seneye göre işlerinin çok düşük olduğunu belirterek, “Bu yıl fiyatlar geçen yıla göre neredeyse yüzde 100 arttı. Geçen sene ton fiyatımız 750 TL iken bu sene bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Bu ithal kömür olduğu için dövizle alınıyor. Nakliye de arttı, dolayısıyla bu fiyata da yansıyor. Fiyatlar yüksek olunca vatandaşların da alım gücü düştü. Vatandaş 1 ton alacağına 500 kilo alıyor” dedi.

“Devletin dağıttığı kömür işimizi bozdu”

Devletin dağıttığı kömürün işlerine olumsuz yansıdığını ifade eden Kurt, “Özellikle devletin dağıttığı kömür işimizi çok bozuyor. Çünkü sadece yoksullar almıyor, 3 katlı evi olan da bu yardımdan yararlanıyor. Daha sonra da bu kömürü kendi aralarında satıyorlar. Bu durum bizim işimizi çok etkiliyor. Zaten doğalgaz yaygınlaştı. Şu anda son çırpınışlarımızı yapıyoruz” diye konuştu.