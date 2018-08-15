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15 Ağustos 2018 11:03

(Özel) Kurban bıçakları bileniyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşı bayram telaşı sararken, kurban kesmeye hazırlanan vatandaşlar ise bıçak ustalarına koşuyor.

(Özel) Kurban bıçakları bileniyor

15 Ağustos 2018 11:03


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Gaziantep’in İslahiye ilçesinde hemen her iş yerinin önünde bıçak bileyicilerin görmek mümkün oluyor. Ayakkabı köşkerler, saat tamircisi, fotoğrafçı, çilingir veya işsiz vatandaşlar aldığı bileme makinesi ile bıçak bileyerek para kazanıyor. Kurban Bayramı nedeniyle bıçağa talep artarken eski bıçaklar da bilenerek kullanıma hazır hale getiriliyor.


Ayakkabıcı ve bıçak ustası Hacı Türkmenoğlu, "30 yıldır bıçak bileme işi yaparım ancak şimdilerde bıçak bileme işi yarı yarıya düştü. Bunun nedeni ise berber, saatçi, fotoğrafçı, tatlıcı ve manavın bile bıçak biliyor olması. Tabi onlar bıçak bilediğini sanıyorlar ama bu yanlış. Çünkü biz bıçakçılar sıfır derece zımpara ile çalışırız. Bıçak keskin ve ağır olmalı, olmazsa kurban eziyet görür Bıçak bilemenin püf noktası sıfır zımpara olmalı, bir de özenle yapılmalı’’ diye konuştu.



Bıçaklar bulaşık makinesinde yıkanmamalı


Hacı Türkmenoğlu bıçakların asla bulaşık makinesine atılmaması gerektiğini belirterek, "Çünkü sıcak ile soğuk arasında gidip gelen bıçak işlevliğini yitirmektedir. Bu nedenle ev hanımlarına tavsiyem kurban bıçakları asla bulaşık makinelerinde temizlenmemelidir" diye konuştu.


İslahiye’de bıçak bileme fiyatı ise 2 ile 3 TL arasında değişiyor.




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