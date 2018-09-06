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06 Eylül 2018 17:25

(Özel) Meşhur kışlık Antep salçası tezgahlardaki yerini aldı

Türkiye genelinde meşhur olan Gaziantep’in kışlık salçası Eylül ayının gelmesiyle birlikte tezgahlardaki yerini aldı.

(Özel) Meşhur kışlık Antep salçası tezgahlardaki yerini aldı

06 Eylül 2018 17:25


Gaziantep’te her Ağustos ayının sonlarında başlayan kışlık salça yapımı, Eylül aynın ilk haftasından itibaren taze ve yeni mahsul olarak tezgahlardaki yerini almaya devam ediyor. Meşhur Antep salçası yaz aylarının sonuna doğru toplanan acı ve tatlı kırmızı biberlerin kadınlar tarafından çöplerinden ayıklanmasının, yıkanmasının ve makinelerde çekilmesinin ardından salça haline dönüşmesi ve sonrasında da güneşte 3-5 bekletilmesiyle yapılıyor.



"Tezgahlarımızdaki salçaların hepsi taze mahsul, özel ev ve el yapımıdır"


Yaşadığı bu meşakkatli yolculuk nedeniyle kıymetli olan ve Türkiye’nin her yerinden talep alan Antep salçasında yeni mahsul heyecanı yaşanıyor. İş yerinde taze ev salçası satan Gaziantep Çarşısı esnaflarından Osman Değirmenci, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayı başında taze mahsul Antep salçası tezgahlardaki yerini almaya başladı. Şu an tezgahlarımızdaki salçaların hepsi taze mahsul, özel ev ve el yapımı salçalardır. Kışlık hazırlıklarını yapan vatandaşların en çok tercih ettiği üründür ve yönde hazırlıklar devam ediyor. Bu yüzden vatandaşların ilgisi de çok güzel. Herkes gelip kışlık salçalarını alıyor" dedi.



"Salçada bir zam durumu yok, tam tersine indirim eğilimi var"


Antep salçasının fiyatlarından da bahseden Değirmenci, "Fiyatlar iyi durumda. Vatandaşların korktuğu gibi bir zam durumu yok. Tam tersine indirim eğilimi var. Çünkü yeni mahsul çıktı ve piyasada yoğun bir şekilde tezgahlardaki yerini almaya başladı. O yüzden indirim var aslında. Antep Salçasında kilo fiyatları da 15-20-25 lira arasında değişiyor. Yani kalitesine göre değişiyor" diye konuştu.




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