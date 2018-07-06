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06 Temmuz 2018 09:30

(Özel) Milli Mücadele Müzesi ziyaretçilerini duygulandırıyor

Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilen Milli Mücadele Müzesi ziyaretçilerini duygulandırıyor.

(Özel) Milli Mücadele Müzesi ziyaretçilerini duygulandırıyor

06 Temmuz 2018 09:30


Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan mağara Şahinbey Belediyesi tarafından Milli Mücadele Müzesi yapılmıştı. Zamanla tahrip olan mağara Şahinbey Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilmişti. Gaziantep’in kurtuluş tarihi olan 25 Aralık’ta açılan müze yoğun ilgi görüyor. Mağaranın içinde kurtuluş mücadelesi anılarını anlatan figürler ziyaretçilere o dönemde yaşanan zorlukları anlatarak duygulandırıyor. Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar ise müzenin kendilerini geçmişe götürdüğünü, aslına uygun olduğunu, kurtuluş mücadelesinin ne kadar zor şartlar altında yapıldığını gösterdiğini, bu vatanın ne kadar zor şartlar altında alındığını, ayağı kesilen insanımızın çaresizliğinin kendilerini duygulandırdığını ifade etti.


Ziyaretçiler Milli Mücadele Müzesi’ni restore eden Şahinbey Belediyesine teşekkür etti.




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