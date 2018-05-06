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06 Mayıs 2018 17:02

Özel okul öğrencilerinin mezuniyet sevinci

Özel Gaziantep OSB Teknik Anadolu Teknik Lisesi son sınıf ve anaokulu öğrencileri, mezuniyet heyecanı yaşadı.

Özel okul öğrencilerinin mezuniyet sevinci

06 Mayıs 2018 17:02

Öğrenciler, çeşitli etkinliklerle mezuniyet sevincini yaşadı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait Onat Kutlar Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet kutlamalarında lise son sınıf öğrencileri resim sergisi açarken, ana sınıf öğrencileri ise çeşitli oyun ve gösteriler sergiledi. Özel Gaziantep OSB Teknik Anadolu Teknik Lisesi son sınıf öğrencisi Merve Kaya, mezuniyet nedeniyle buruk bir seviş yaşadığını belirterek, "Dört yıl ardından sonra okulumdan ayrılıyorum. Birazcık heyecanlıyım ve aynı zamanda çok hüzünlüyüm. Okulumdan ve öğretmenlerimden ayrılıyorum" dedi. Gıda Kontrol Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Baki Bayrambulut, eğitim hayatına alanında devam etmek istediğini anlatarak, "Gıda teknoloji alanında okumak istiyorum. Bu alanda kendimi geliştireceğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu. Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Bölümü son sınıf öğrencisi Ferhat Bulut ise, “Dört yıl içerisinde güzel arkadaşlıklar edindik. Bu zaman zarfında emeği geçen öğretmenlerimize ve okul yönetimine teşekkür ediyorum.Bundan sonra tabi ki de hedeflerimiz bitmeyecek. Üniversiteyi kazanarak ülkemize, milletimize, şehrimize ve organize sanayi bölgesine çok güzel teknik bir eleman olacağız. Mezun olmak çok güzel bir duygu olmakla beraber bu günü hiç unutmayacağım” diye konuştu. Anaokulu öğrencilerinin ise çeşitli tiyatro, halk oyunu gösterileri ise davetliler tarafından büyük alkış aldı.


Program, lise ve ana sınıf öğrencilerinin keplerini havaya fırlatması ile sona erdi.




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