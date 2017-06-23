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23 Haziran 2017 17:08

Özel SANKO liseleri mezunlarının diploma mutluluğu

Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Özel SANKO Okulları Kurucu Temsilcisi Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu, Özel SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, Danışma Kurulu ÜyeleriZeynep Konukoğlu ve Murat Güneri, Özel SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Özel SANKO liseleri mezunlarının diploma mutluluğu

23 Haziran 2017 17:08


Genel Müdür Melike Toklucu,“12 yıllık eğitim-öğretim sürecinin ardından, hayatlarının bir dönemi bu akşam yapılmakta olan diploma töreni ile taçlandırılarak kapanacak 73 göz bebeğimiz gencimizi yeni beklentiler, umutlar ile yaşamlarının bir başka dönemine uğurlamanın heyecanını ve coşkusunu hep beraber yaşıyoruz” dedi.


Günümüzde eğitim sistemlerini oluştururken, bireylerin farklı yeteneklerini destekleyen, öğretmen faktörüne büyük yatırım yapan, çocukları yüksek teknoloji imalatına, buluş yapmaya, yeni fikirler üretmeye teşvik eden ülkelerin diğer ülkelere siyasi ve ekonomik alanlarda üstünlük sağladığını anımsatan Toklucu, öğrencilere şöyle seslendi:


“Mezuniyetinizi yürekten kutluyorum. Bu törenin bir ayrılık olmadığını düşünüyorum. Çünkü pek çoğunuzu yakından tanıma fırsatı bulduğum paylaşımlarımızın, mezuniyetiniz sonrasında da okulunuzu ziyaret ettiğinizde benimle, öğretmenlerinizle süreceğini biliyorum. Bizler sizleri hep özlemle bekliyor olacağız ve takip edeceğiz. Sizleri ideallerinize ulaşma pahasına çabalayacağınız yaşamınızda başarılı olmak için gerekli donanıma sahip olarak mezun ediyoruz.


Mesleğinize sevgi ve sabırla sarılın, çok çalışın, her konuda bilgi sahibi olun, Her zaman adil ve dürüst olun, Dostlarınızı iyi seçin, sosyal sorunlara duyarlı olun, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkın, Okulumuzun misyonunu her koşulda ve ortamda yaşatın. Sizleri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri ile uğurluyorum, ‘Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız’. Şansınız bol, yolunuz açık olsun.”


Konuşmaların ardından öğrencilerin ödülleri ve plaketleri takdim edildi,diplomaları aileleri tarafından verildi.


Mezuniyet töreni, okul bahçesinde düzenlenen kokteylle son buldu.




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