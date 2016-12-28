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28 Aralık 2016 16:27

Özel Sanko Okulları Münazara Takımı 2. Turda

Özel Sanko Okulları Münazara Takımı 2. Turda

28 Aralık 2016 16:27

Özel Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi ile Özel Sanko Koleji öğrencilerinden oluşan Münazara Takımı, Argüman Fabrikası’nın düzenlediği Türkiye Münazara Şampiyonası 1’inci tur elemelerini geçerek ikinci tura yükseldi.
İstanbul Acıbadem Üniversitesinde düzenlenen Türkiye Münazara Şampiyonası birinci tur karşılaşmalarına, A ve B grubu olmak üzere Türkiye genelinden aralarında Özel Sanko Okulları, Robert Koleji, Kabataş Erkek Lisesi, Üsküdar Amerikan Koleji, Pertevniyal Lisesi, Bursa Emine Örnek Lisesi, Ankara ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, İtalyan Lisesi ve Özel Fenerbahçe Lisesi’nin de bulunduğu 48 takım katıldı.
Ilgın Ceren Çete, Onur Özmen, Barış Kılboz, Melisa Bilge Karadere ve Elif Zeynep Alageyik’ten oluşan Özel Sanko Okulları Münazara Takımı, birinci tur elemelerinde “RTÜK televizyon programlarını entelektüel veya kültürel olarak aşırı düşük seviyede olması gerekçesiyle yasaklayabilmelidir”, “Üniversiteler kontenjanlarının bir kısmını düşük eğitimli ailelerin çocuklarına ayırmalıdır”, “Hükümet, sosyal medyanın asli bir sosyalleşme aracı olmasından pişmandır” ve “Tecavüz davalarında masumiyet karinesi uygulanmamalıdır” konularını hükümet ve muhalefet olarak savundu.
Özel Sanko Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Esin Alpdoğan, “Okulumuzu başarıyla temsil ederek ikinci tura yükselen Münazara Takımı öğrencilerimizi, münazara kulübü öğretmenlerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyor, ikinci tur karşılaşmalarında başarılarının devamını dileriz” diye konuştu.



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