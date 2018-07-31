(Özel) Sıcak havada yemeniye yoğun ilgi

Gaziantep’te üretilip yurt içi ve yurt dışında pek çok yere gönderilen ve ünü giderek artmaya devam eden yemeni, şehir halkından ve şehre gelen turistlerden yoğun talep görüyor. Saf deriden üretilen yemeni özellikle yazın aşırı sıcaklarda ayakları terletmediği ve sağlıklı olduğu için tercih edilirken, kışın da evlerde giyilebiliyor.

Son yıllarda herkes tarafından bilinen ve giderek daha fazla kişinin tercih haline gelen yemeni, film ve dizi sektörünün de gözdesi oldu. Gaziantep Sayacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Sarıbal, "Yemeninin pek çok çeşidi var. Piyasada kaliteli olanı da, kalitesiz olanı da var. İyi yemeni, derisinden, işçiliğinden, gönünden, tamamen dana ve sığır derisiyle yapılmış olmasından belli olur. Yemeni satışları sıcak havaların da etkisiyle şu an çok iyi durumda. Yemeni doğal saf deriden yapıldığı, kaliteli olduğu, Gaziantep has olduğu ve Osmanlı’dan izler taşıdığı için ilgi görüyor. Yemeniye turistlerin de ilgisi çok güzel. Son zamanlarda özellikle Amerika, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerden yoğun talep var. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini fazlasıyla çekiyor" dedi.

"Yemeni sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı çok büyük"

Yemeni sektöründe son yıllarda kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığını ve bu durumun mesleğin geleceğini riske soktuğunu da aktaran Sarıbal, "Yemeni sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı çok büyük. İşçi bulamamaktayız bu nedenle çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Bu durum özellikle yemeni, sayacılık, ayakkabı ve el işi çanta sektöründe son yıllarda baş göstermiş durumda. Bu sektörlerde kalifiye eleman eksikliğimiz çok fazla ve bu eksikliğimizi bir türlü gideremiyoruz. Son yıllarda bu eksikliğimizi Suriyelilerle gidermeye çalışsak da bu durum yeterli olmuyor. Bu nedenle devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Devletimizden özellikle beklentimiz kalifiye eleman kurslarının açılması yönündedir. En azından bu mesleğe yönelik 6 aylık kurslar açılabilir. Çünkü bu iş öyle bir iki günde ya da kısa zamanda öğrenilecek bir iş değil. Bu kurslar sayesinde bir nispet ara eleman ihtiyacımız giderilirse sektör rahat bir nefes alabilir" diye konuştu.