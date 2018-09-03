(Özel) Terörden uzaklaşan çocuklar sıcak havada kayak keyfi yaşıyor

Çocukları terörün etkilerinden uzaklaştırmak amacıyla hazırlanan proje ile çocuklar ilk kez kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Gaziantep’te Erikçe Ormanları içerisindeki yapay kayak merkezinde, Batman’dan gelen 300 öğrenci gruplar halinde hem kayak yapmayı öğrendi hem de sıcak havada kaymanın keyfini sürdü. 2 yıl önce kayyum atanan Batman Belediyesi tarafından çocukları terör olaylarından uzaklaştırmak, sporu sevdirmek ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Gezelim, Görelim Projesi kapsamında öğrenciler, ilk kez kayak yapmanın tadını çıkardı.

Projeye destek veren ve öğrencileri Gaziantep’te ağırlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Erikçe Kayak Merkezi’nin eğitmenlerinden Ali Özenç, "Üç yıldır okulların tatil olduğu yaz dönemlerinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu kayak merkezimizde çalışmalar yapıyoruz. Şu anda da Batman Belediyesinden gelen bir öğrenci grubumuz var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yapılan bu projeyle haftalık olarak buraya 40-45 arası öğrenci geliyor ve burada 6 gün boyunca yarım kayak eğitimi alıyorlar. Bu öğrenciler gün geri kalan kısmında ise macera parkında kamp yapıp diğer faaliyetlere katılıyorlar" dedi.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan ve Batman Belediyesinden gelen öğrencilerin hocası olan Mehmet Şirin Biçen ise, "Gezelim, görelim projesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Batman Belediyesi ortaklığında düzenlenen bu programla öğrencileri bir haftalığına Gaziantep’e getirdik. Burada hem kamp yapıyoruz hem de çocuklarımıza spor aşkını aşılıyoruz. Bu kapsamda kayak merkezine geldik. Burada öğrencilerimize 6 gün boyunca kayak eğitim verip, bu sıcak havalarda kayak keyfi yaşatıyoruz. Burada hocalarımız fazlasıyla bize yardımcı oluyor. Çocuklar da burada oldukça keyifli vakit geçiriyorlar. Böyle bir projenin yapılması gerçekten mutluluk verici. Zaten bu projenin yapılması amacı Güneydoğu’da bazı sebeplerden ötürü şehirden, hatta evden bile dışarı çıkamayan çocuklarımıza etkinlik keyfi yaşatıp, kötü ortamlardan uzak tutulması, sosyalleşmesidir. O yüzden bu projede emekleri olan Batman Belediye Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hacı Murat Şahin’e gerçekten çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.