(Özel) Unutulmaya yüz tutan kutnu kumaşının ustalığını yapıyor

Yüzyıl’a kadar uzanan Gaziantep kutnu kumaşını 5 yaşından beri dokuyan Abdulkadir Mekki 52 yıldır bu işi yapıyor.

Kutnu dokuma işine 5 yaşında çırak olarak giren Abdulkadir Mekki, o günden bugüne bu işten vazgeçmeyerek Ticaret Bakanlığı tarafından 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile "Geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekler" arasında gösterilen Gaziantep kutnu kumaşını ayakta tutmaya çalışan az sayıdaki ustadan biri olarak dikkat çekiyor.

"Ben 58 yaşındayım, bu işe 5 yaşında başladım"

Abdulkadir Mekki, "Ben 58 yaşındayım, bu işe 5 yaşında başladım ve o günden beri Gaziantep kutnu kumaşının imalatı, dokuması ve üretimiyle ilgileniyorum. Hemen hemen 52 yıldır bu işle uğraşıyorum. O yüzden bu işin her aşamasını yapabiliyorum. Kutnu kumaş Gaziantep’e özgü yöresel bir kumaştır. Atkı ve çözgüsü farklıdır. Çözgüsünde ipek bulunur. Kutnu bu yörede yüzyıllardır kullanılan bir kumaştır. Bu yöredeki insanlar eskiden bu kumaşı çocukluk zamanlarından itibaren kullanmaya başlayıp, ölene kadar her alanda hayatlarında bulundururmuş. Kutnu elbiselik kıyafetlerde, gecelik kıyafetlerde, günlük kıyafetlerde, yatak olarak, döşek, minder olarak da kullanılabilir" dedi.

"Kutnu dokuma eğitimleri de veriyoruz"

Şu an kutnu kumaşı dokuma işine devam ettiğini ve aynı zamanda bu işin eğitimini verdiğini aktaran Mekki, "Gaziantep Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsünde kutnu kumaşı dokuma eğitimi veriyoruz. Özellikle üniversite mezunlarına, tekstil mezunu, el sanatları mezunu hocalarımıza eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerimizde kutnu kumaşının detaylı olarak çözgüsünden başlayarak, tüketim aşamasına kadar olan bütün aşamaların eğitimini veriyoruz" diye konuştu.