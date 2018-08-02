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02 Ağustos 2018 18:52

Özkeçeci’den ABD’nin hedefindeki Bakanlara tam destek

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyyup Özkeçeci, ABD’nin hedefindeki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun arkasında olduklarını söyledi.

Özkeçeci’den ABD’nin hedefindeki Bakanlara tam destek

02 Ağustos 2018 18:52


Beyaz Saray sözcüsünün, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yaptırım uygulayıp, tüm ilişkileri de askıya alacağını söylemesine AK Parti Gaziantep İl Başkanlığından tepki geldi.


ABD’nin her zaman yaptığı gibi, tehditkar beyanlarla sorunları çözmeye çalıştığını belirten Özkeçeci, “ABD, bizi başka ülkelerle karıştırmaktadır. Sorun çözmek yerine, sorun üretmektedir. Bu sorunlarla Türkiye’nin üzerine gelerek köşeye sıkıştırabileceğini düşünmesi ise başlı başına trajikomik bir olaydır. Zannediyorum ki, 15 Temmuz’da bu milletin, karşısına çıkan tankları, vatanı için bir an dahi tereddüt etmeden elleriyle, bedenleriyle durdurduklarını unuttuklarını düşünüyorum ve bütün ABD kamuoyuna bunu hatırlatıyorum. Umuyorum ki ABD hükumeti hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak edecektir. Her zaman olduğu gibi unuttukları bir şey var. Biz Hakka hizmet ediyoruz, halkımızla bir olarak. 15 Temmuz’da heveslerinin kursaklarında kaldığı, şu günlerde de bu yenilgiyi hazmedemeyip kıymetli Bakanlarımıza yaptırım uygulamaya çalışıyorlar. Biz Bakanlarımızın her zaman yanında olduk ve her zaman yanında da olacağız. Hiçbir şer odağı bu ülkenin Bakanlarına yaptırım uygulayamaz, gücüde yetmez” ifadelerine yer verdi.




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