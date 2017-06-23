Özkeçeci’den bayram kutlaması

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Ramazan Bayramı küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların ve hasretliklerin sona erdiği bir bayramın daha milletçe idrak edildiğini belirterek, "Ramazan Bayram’ının milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu özel günde mutluluğumuz acıya dönüşmesin, sevdiklerinize acı haber ulaşmasın, bayramınız bayram olsun" ifadelerini kullandı.

’’Bayrama erişmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz’’

Özkeçeci, bu sene de, mübarek oruç ayının ardından, bayrama erişmiş olmanın memnuniyetini ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Bu bayram, millet olarak her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik içinde olmaya, dayanışma ve kucaklaşmaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Özkeçeci, "Komşularımızla, dostlarımızla, akrabalarımızla en önemlisi de İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizle ekmeğimizi bölüştük, soframızı paylaştık, birbirimizle sıkı bir dayanışma içinde olduk.Ramazan’da, yakın çevresindeki ihtiyaç sahiplerini gözeten aziz milletimiz, Suriye, ve Katar başta olmak üzere, başka ülkelerde zorluk çeken kardeşlerimize de yardım elini uzattı. Ramazan ayı boyunca millet olarak bir ve beraber olmanın, aynı manevi atmosferi solumanın huzurunu, bereketini yaşadık. Ne var ki bu mübarek ayda, İslam dünyasının bazı bölgelerinde acılar ve çileler de eksik olmadı" şeklinde konuştu.

"Katar karşısında sessiz kalmadık"

Katar’a yardım etmemizden bazı dış güçlerin rahatsız olduğunu sözlerine ekleyen Özkeçeci, tarih boyunca her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almış bir millet olarak kardeş kavgasına da sessiz kalmadıklarını söyledi.

"Türkiye’ye yakışanda budur"

Her zaman olduğu gibi haktan, adaletten ve barıştan yana olduklarının altını çizen, Özkeçeci, "Zira biliyoruz ki aziz milletimiz, nasıl ki içeride huzur, barış, adalet, özgürlük ve refah istiyorsa, aynı şekilde bölgesi için de huzur, refah, barış ve demokrasi istiyor. Türkiye’ye yakışan da budur" şeklinde ifade etti.

’’Trafik kurallarına uymalarını özellikle hatırlatıyorum’’

Özkeçeci, "Bir hususu özellikle dikkatlerinize sunuyorum. Bayramlarda yaşanan trafik kazaları yüreğimizi yakıyor. Artık bayramda trafik acısı yaşamayalım. Bunun için bu bayramdan itibaren emniyet ve jandarmamızla her zamankinden çok daha ileri tedbirler alıyoruz. Bayram esnasında yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarını azami dikkatle kullanmalarını ve mutlaka trafik kurallarına uymalarını özellikle hatırlatıyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle topraklarımızı vatan, bayramlarımızı bayram yapan kahraman gazilerimi şükranla selamlıyor, bu cennet vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimize de Allah’tan gani gani rahmet diliyorum.Bu duygularla, Bütün vatandaşlarımın bayramda sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramının İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, Cenab-ı mevla’dan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.