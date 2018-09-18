Özkeçeciden Gaziler Haftası mesajı

Özkeçeci mesajında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Emniyet güçlerinin şer odaklarına karşı mücadelesinin devam edeceğini vurguladı. Özkeçeci mesajında, "Milletimizin güçlü iradesi ve desteğiyle Ülkemizin birlik ve bütünlüğü, istiklalimizin bekası adına canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Emniyet güçlerimizin hain şer odaklarına karşı verdiği mücadele dün olduğu gibi bugünde sürecektir. Vatanın birliği ve bütünlüğü, vatandaşlarımızın güvenliği için fedakarca görevini yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Emniyet güçlerimiz destanlar yazan mücadelesi ile milletimizin gönlünde her zaman saygıdeğer bir yere sahip olmuştur. Ülkemizin istikrarı,selameti ve bekası için gazi olmuş, şehitlik mertebesine erişmiş kahraman vatan evlatları, milletimizin gönlünde ve dualarında daima yaşayacaklardır. Vatan olarak gördüğümüz toprakların nasıl vefakar, iman dolu bir ruhla kazanıldığını ve bugün şerefle dalgalandırdığımız ay yıldızlı bayrağımızın gazilerimizin birinci derecede şahit olduğu, ne büyük kahramanlıklarla,bedeller ödeyerek bizlere emanet edildiğini idrak etmenin sorumluğu içinde şehit ve gazilerimize daima minnet ve şükran duyuyoruz. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü, istiklalimizin bekası adına canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Emniyet güçlerimizin hain şer odaklarına karşı verdiği destansı mücadele, milletimizin güçlü iradesi ve desteğiyle sürecektir” ifadelerini kullandı.

Özkeçeci mesajının devamında "Fedakar gazilerimizi ve vatanımızın selameti için şehitlik mertebesine yükselen kahramanlarımızı her zaman saygıyla anıyoruz. İstiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal'e Müşir ve Gazi unvanı verilişinin yıldönümü münasebetiyle bize bu güzel vatanımızı emanet eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyor, Gazilerimizin 'Gaziler Günü'nü en içten duygularla kutluyorum" ifadelerine de yer verdi.