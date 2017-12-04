Özkeçeci’den kadınlara seçme ve seçilme hakkı vurgusu

Seçme ve seçilme hakkının, kadının toplum hayatına katılmasının yollarını açması bakımından bir çıkış noktası olduğu gibi demokrasinin ve kalkınmanın da ölçüsü olduğuna işaret eden İl Başkanı Özkeçeci, "5 Aralık 1934 tarihinde pek çok batılı ülkeden önce atılan bu adım ile kadınlarımız toplumsal ve siyasal alanda güçlenmiştir. 1934’te kadınlarımıza verilen seçme ve seçilme hakkı ne yazık ki bir boyutuyla uzun yıllar eksik kalmıştır. Başörtülü kadınlarımıza seçilme hakkı ancak 80 yıl sonra 2014 yılında verilmiştir. Demokrasinin ve insan haklarının özüyle çelişen bu durum özellikle son 15 yılda gerçekleştirilen kararlı ve güçlü mücadele ile son buldu” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın teşvikleriyle kadın milletvekili sayısı artmıştır”

Kadın Milletvekili sayısının artmasına dikkat çeken Özkeçeci, “Aynı zamanda aile ve toplumun temeli olan kadın evde, iş yerinde, siyasette, ekonomide, karar alma mekanizmalarında etkin rol üstlenmeyi sürdürecektir. Ülkemizde son yıllarda uygulanan politikalarla, kadının sosyal statüsünün yükseltilmesine yönelik güçlü adımlar atılmıştır. Türk kadını 2002 yılından itibaren hayatın her alanında olduğu gibi siyasi temsilde de büyük bir başarı elde etmiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük teşvikleriyle kadın milletvekili sayısı önemli ölçüde artmıştır" şeklinde konuştu.

“Kadın yaşayan bir toplumun bir milletin en temel öğelerindendir”

Kadınların bir toplumun en temel öğesi olduğunun altını çizen Özkeçeci, “Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesiyle, demokratik ülkeler seviyesinde, çağdaş bir ülke olmanın da ilk adımı atılmıştır. Sadece ekonomik alanda değil, siyasi alanda da kadınların etkin rol üstlenmesinin ülkenin geleceği ve refahı için bir gerekliliktir. Çünkü kadın, yaşayan bir toplumun, bir milletin en temel öğelerindendir. Erkeği ve çocuklarıyla o toplumun içinde binlerce yıl geriden gelen bir yaşamı beraber şekillendirmiş ve gelecekte de yaşamın şekillendirilmesini sağlayacak en önemli unsurdur” ifadelerini kullandı.

“Bir milletin sadece erkeklerinin ilerlemesiyle o millet yükselemez”

Sadece erkeklerin ilerlemesiyle bir milletin yükselemeyeceğini belirten Özkeçeci, “Türk kadını geçmiş yüzyıllardan yaşadığımız çağa kadar üzerine düşen bütün görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Atatürk, kadın meselesi hakkında; ’Bir milletin sadece erkeklerinin ilerlemesiyle o millet yükselemez. Çünkü eğer kadın aynı ölçüde ilerleme halinde olmazsa erkeğin yükselmesi mümkün değildir’ demiştir.

Kadınlarımızın her meslekte ve özellikle siyasi hayatta daha çok ve daha etkin yer alabilmeleri yönetimde ve siyasette kaliteyi beraberinde getirecektir. AK PARTİ hükumeti olarak, gerçekleştirdiğimiz icraatlarla, TBMM de milletvekillerimizin çıkardığı yasalarla kadın haklarının uygulamaya geçirilmesi adına önemli mesafeler alınmıştır, 12 Eylül tarihinde gerçekleşen halk oylaması ile de Anayasamızda Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık tanınması yönündeki değişiklik kabul edilmiş, kadınlarımız lehine yapılacak düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırı olamayacağı güvence altına alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

“Kadınlarımız 2023 ve 2071 hedeflerimize ulaşmasında büyük rol oynayacak”

2023 ve 2071 hedeflerinde kadınların büyük rol oynayacağını ifade eden Özkeçeci, “Türk kadınının, 83 yıldır devam eden seçme ve seçilme hakkını en güzel şekilde değerlendirerek, ülkemizin önce 2023 sonra da 2071 hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynayacağına olan inancım tamdır. Bu duygularla kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının verildiği bu anlamlı günde kadın haklarının her geçen gün iyileştirilmesi ve kadınlarımızın toplumsal hayatın her alanında yerlerini almasını temenni ediyor, tüm kadınlarımızı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" diye konuştu.