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28 Ağustos 2018 13:37

Öznur Alumur: "Diskalifiye olmasaydım altın madalya alırdım"

Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda T11 kadınlar kategorisinde 400 metrede gümüş madalya kazanan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcusu Öznur Alumur, değişen yönetmelik gereği 200 metreden diskalifiye olmasaydı, altın madalya kazanabileceğini açıkladı.

Öznur Alumur:

28 Ağustos 2018 13:37


Berlin’de altın madalya beklediğini, ancak değişen yönetmenlikten dolayı 200 metrede diskalifiye olduğunu belirten Alumur, "Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Tüm yarışmalar öncesinde sıkı bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Aslında ben altın madalya bekliyordum. 200 metrede diskalifiye olmasaydım altın madalya şansım daha yüksek olurdu" ifadelerini kullandı. Yarışmaya Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde hazırlandığını aktaran Alumur, bu başarısı için kendisine destek olan herkese teşekkür etti.



Madalyalarına bir yenisini daha ekledi


1997 yılında Gaziantep’te görme engelli olarak doğan Alumur, ilköğretim ve orta öğretimini GAP Görme Engelliler Okulu’nda okudu. Lise öğrenimi Gaziantep Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Alumur, 2011 yılında spora başladı ve ardından 2013 yılında atletizme geçiş yaptı.


2014 yılında İngiltere’de yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 3 altın madalya kazanan Alumur, 2015 yılında Güney Kore’de düzenlenen Dünya Oyunları’nda 3 bronz madalya kazandı. 2016 yılında İtalya’da Avrupa Şampiyonası’nda 1 altın 1 bronz madalya alan başarılı sporcu, 2016 yılında Brezilya’da Paralimpik Olimpiyatları’nda ise 7’ci oldu. Öznur Alamur son olarak Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya alarak madalyalarına bir yenisini daha ekledi.




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