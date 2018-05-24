Paletli yüzme branşında Şehitkamil’e milli davet

Türkiye Sualtı Sporları Federasyon Başkanlığınca 31 Mayıs ile 3 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul Beylikdüzü Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenecek olan Paletli Yüzme Milli Takım aday kadrosu kampına yeşil-siyahlı kulübün dünya şampiyonu sporcusu M. Emin Bay, çeşitli dallarda Türkiye rekorlarına imza atan sporcusu Tuğcan Kaytar ve şampiyon sporcuların başarılı genç antrenörü Ali Göz davet edildi. Kamp süreci öncesinde Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile buluşan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı sporcuları ve teknik ekibi, sezon boyunca katıldıkları yarışlar ve milli takım kampı hazırlıkları ile ilgili bilgileri Başkan Fadıloğlu ile paylaştı.

"Bizleri gururlandırmaya devam edecek"

Paletli Yüzme Takımı sporcularıyla bir araya geldiği buluşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şampiyon sporcularının Milli Takım kadrolarında katılacakları yarışlarda büyük başarılarla kendilerini gururlandırmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, "Türkiye Sualtı Sporları Federasyon Başkanlığınca sporcularımız M. Emin Bay, Tuğcan Kaytar ve antrenörümüz Ali Göz’ün Türkiye Paletli Yüzme Milli Takım aday kadrosu kampına davet edilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Sporcularımız geride bıraktığımız sezonlarda ve bu sezon katıldıkları yarışlarda sergiledikleri performanslarla büyük alkışı hak etti. Ümit ediyorum ki sporcularımız katılacakları kamp sürecini en iyi şekilde tamamlar ve mücadele edecekleri şampiyonalarda, yarışlarda ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ederler. Alleben Yüzme Havuzunda Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcular yetişti. Özelikle paletli yüzme dalında ekiplerimiz gençler ve büyükler kategorilerinde takım halinde Türkiye şampiyonlukları ve dereceleri elde ettiler. Bu başarıların süre gelmesi adına Alleben Yüzme Havuzunda çalışmalar 365 gün esasına göre devam ediyor. Şampiyon kulaçlarımızın, altın paletlerimizin Milli Takım kadrolarında, kulüpler arası şampiyonalarda büyük başarılar elde bizleri ve Gazi şehrimizi gururlandırmaya devam edeceklerine olan inancımız tam. Gerçekleştirilen tüm çalışmalarda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni hedeflerimiz var"

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı Antrenörü Ali Göz, Milli Takım kampına bir kez daha davet edilmiş olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Milli Antrenör Göz, “Paletli Yüzme branşında yaşadığımız takım bazında yaşadığımız şampiyonluklar, sporcularımızın elde ettikleri Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları ve kırılan rekorların ardından her zaman yeni hedeflerimizin olduğunu daha fazla çalışmamız gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi yeni bir hedefimiz var. Ay-yıldızlı bayrağımızı bir kez daha göklere çektirebilmek adına sporcularımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. Alleben Yüzme Havuzunda bizlere sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Desteklerini esirgemeyen her zaman yanımızda olan tüm yöneticilerimize, değerli hocalarımıza, kıymetli velilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.