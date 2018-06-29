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29 Haziran 2018 18:00

Paletli yüzme yaz şampiyonasına Şehitkamil çıkarması

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Başkanlığınca, İstanbul Beylikdüzü Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek olan Paletli Yüzme Gençler, Yıldızlar ve Küçükler Yaz Şampiyonasında 42 sporcu ile Gaziantep’i temsil edecek.

Paletli yüzme yaz şampiyonasına Şehitkamil çıkarması

29 Haziran 2018 18:00


Paletli Yüzme branşında gençler ve büyükler kategorisinde son yıllarda elde ettiği Türkiye Şampiyonlukları ve dereceleriyle adından sıkça söz ettiren Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Başkanlığınca, 29 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek olan Paletli Yüzme Gençler, Yıldızlar ve Küçükler Yaz Şampiyonasına adeta çıkarma yaptı. Şampiyonaya 1 idareci 4 antrenör ve 42 sporcu ile katılan yeşil-siyahlı kulüp, kulvarlarda en iyi dereceleri elde edebilmek adına sıkı bir mücadele verecek.


"Takım halinde başarıya odaklandık"


Takım halinde başarıya odaklandıklarını ve şampiyonadan olabildiğince fazla sayıda ödül kürsüsü heyecanı yaşamak istediklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımları Antrenörü Ali Göz, Paletli Yüzme Gençler, Yıldızlar ve Küçükler Yaz Şampiyonası ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Paletli yüzme branşında geçmiş yıllarda elde ettiğimiz önemli başarıların süre gelmesi adına altyapı faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmaların ardından TSSF Paletli Yüzme Yaz Şampiyonasında kulvarlardaki yerimizi aldık. 42 kişilik dev bir kadro ile başarıya odaklandık, elimizden geldiği, gücümüzün yettiği ölçüde, olabildiğince fazla sayıda ödül kürsüsü heyecanı yaşamak istiyoruz. Sporcularımızın derecelerini geliştirmeleri, yarış tecrübelerini arttırmaları, deplasman deneyimlerini pekiştirmeleri adına bu tip organizasyonlar çok önemli. Sportif başarının yanı sıra sporcu öğrencilerimizin şampiyona boyunca elde ettikleri sosyal kazanımlar işin kıymeti ölçülemez tarafı. Bizlere destek olan tüm idarecilerimize teşekkür ediyorum. En iyi sonuçlarla Gazi şehrimize döneceğimizi umut ediyorum” diye konuştu.




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