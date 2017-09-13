Pamukta sezonun ilk hasadı

Üreticiler bu sene Gaziantep’te pamuk rekoltesinin geçmiş yıllara oranla daha yüksek olmasını bekliyor.

Gaziantep’in önemli pamuk üretim merkezlerinden Araban’da yılın ilk mahsul kütlü pamuğu hasadı yapıldı. Eski Altıntaş köyünde çitçi Mehmet Aksu tarafından 80 dönüm arazide yetiştirilen sezonun ilk kütlü pamuğu buradan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesine getirildi. Gaziantep Ticaret Borsası’na tescil işlemleri için müracaatı yapılan sezonun ilk pamuğu, Mert-Sa Tekstil tarafından satın alındı.

Gaziantep’te sezonunun ilk pamuk hasadını yapmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren üretici Mehmet Aksu, ‘Köyümüzde kendimize ait 80 dönümlük bir arazide pamuk ekimi gerçekleştirdik. Eylül ayının başında ilk hasadımızı yaptık. İlk etapta tarladan toplanan yaklaşık 3O ton pamuğu, sezonun ilk ürünü olarak satmak için Gaziantep’e getirdik. Bu sene geçmiş yıllara oranla çok daha yüksek verim ve kalite bekliyoruz” dedi.

Gaziantep’te Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Karaca Türkmen ve Meclis Üyesi Bilal Darı ise yılın ilk pamuğunu yetiştiren çiftçi Aksu’yu kutlayarak, tüm pamuk üreticilerine bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diledi.

Türkmen ve Darı, Gaziantep’te senenin ilk kütlü pamuğunu yetiştiren çiftçi Mehmet Aksu’ya, Gaziantep Ticaret Borsası adına tam Cumhuriyet altını hediye etti.