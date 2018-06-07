Panorama 25 Aralık müzesi yükseliyor

Çalışmalar kapsamında yükselen müze, göz kamaştırmaya başladı. Tüm hızıyla ilerleyen müze inşası, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıl dönümünde 25 Aralık 2018’de tamamlanacak. Antep savunmasını ölümsüzleştirecek, milli mücadele ruhunu geleceğe taşıyacak Panorama 25 Aralık Müzesi, tarihi Antep Kalesi’nin yakınlarında yükselmeye başladı. Müze, bağımsızlığına düşkünlüğüyle bilinen Anteplilerin, düşmanlara karşı savunmasını canlandıracak. Dünya’da eşi benzeri olmayacak müzenin bu yılın sonunda hizmete sokulması için yoğun mesai harcayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ilk kazmayı Eylül 2016’da vurdu. Gaziantep Kalesi yakınlarında, yıkılan askeri lojmanların yerine kurulacak müze, 12 metre yüksekliğinde, 113 metre uzunluğunda panoramik bir yağlı boya çalışması olacak.

Müzede ayrıca diorama kısımlarıyla sosyal donatılardan oluşan bölümler yer alacak. Gaziantep’in yaşadığı zulmü ve gösterdiği kahramanlığın sergilemesinin yanı sıra sanatsal bir değere sahip olması hedeflenen panoramanın içi, yağlı boya tekniğiyle yapılacak. 12 dönüm üzerinde kurulacak olan müze, kademeli geçişlerle bin 133 metrekare maket alanı, 32 metre çapıyla adeta o günleri yaşatacak. Panoramaya giriş, Gaziantep’in Kurtuluş Savaşı’nda da etkili bir rol üstlendiği mağara ve livaslarla sağlanacak, panoramaya ulaşana dek, hazırlık bölümüyle görsel ve işitsel anlatım teknikleriyle panorama sahnesi oluşturulacak.

Panorama 25 Aralık Müzesi’nde yer alacak yağlı boya görsellerine yönelik çalışmalar da Antalya’da, Anıtkabir’i çizen ünlü Rus Ressam Aleksander Samsonov tarafından yapılıyor.