Parkinson hastalığında yanlış tanıya dikkat

Özel Hatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Yiğiter, parkinson hastalığı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Yiğiter, hastalığa ünlü ABD'li aktör Michael J. Fox, Alman politikacı Adolf Hitler, sporcu Muhammed Ali, Türk politikacı ve devlet adamı Bülent Ecevit gibi tanınan ressam, ses, sinema sanatçısı, politikacı ve devlet adamlarının da yakalandığını hatırlattı.

Yanlış tanıya dikkat

Yiğiter, hastalığın ilk kez 19. Yüzyılın başlarında James Parkinson tarafından tanımlandığını ve ciddi bir hastalık olduğunun anlaşıldığını kaydetti. Doç. Dr. Yiğiter, parkinsonun diğer hastalıklardan kolayca ayırt edilebildiğini anlatarak, "Ellerde titremeyle görülen hastalıklardan en bilineni parkinson hastalığıdır. Muhammet Ali örneğinde olduğu gibi meşhur insanlarda da görülüyor. Ellerde istirahat sırasında titreme olur, hareketleri yavaş tır, yüzü donuk, ayakta durma dengesinde bozukluk verijidite de denilen kasların gerilmeye karşı gösterdiği dirençlerde ki değişiklik ile devam eden bir ilerleyici hastalıktır. Ancak her eli titreyen hastada parkinson değildir. İyi huylu esansiyel tremor durumu da olabilir. Bunları ayırt etmek, kolaydır. Parkinson hastalığında titreme istirahat sırasında görülür. Diğer titremeler in neredeyse tamamı hareket sırasında görülür. Hastalık çok sık görülüyor ama tanısı da çok kolay. Gözleme ile bile tanı konulabilir. Fakat sıklıkla yanlış parkinson tanıları konulabiliyor. Bu da hastalığın sürecini hızlandırabilir’’ dedi.

Hastalığın tedavisi

Hastalığın tedavi süreci hakkında bilgi veren Yiğiter, "Hastalığın durumuna göre, en sık görülen hareket bozukluğu olan Esansiyel tremorun tedavisi çok zor değil.Bazen cerrahi girişimi olacak kadar zorlandığımız hastalar çok çok nadir Ancak genel olarak ağızdan alınacak ilaçlarla büyük oranda hastalar rahatlayabilmektedir" şeklinde konuştu.

Yiğiter, yakınında parkinson görünen kişilerin normal insanlardan 3 kat daha fazla bu hastalığa yakalanma riski olduğunu vurgulayarak, "Yakını parkinson hastası ise senin de olma ihtimali normal insanlardan 3 kat daha fazla denilebilir. Daha çok genetik mutasyon olan ailelerde parkinson görülüyor ama çokta sık değil" ifadelerine yer verdi.

İlaç önerisi

Yiğiter, "Hastaların doktorun söylediği düzende ve şekilde ilaçlarını kullanmalarını öneririm. Mümkünse ilaçlarını hiç bırakmamalarını tavsiye ederim. Bazı ilaçların belli bir süre sonra yan etkileri olabileceğini bilmelerini istiyoruz. Bu yan etkiler ortaya çıktığında tekrar doktora başvurmaları çok önemli" diye konuştu.