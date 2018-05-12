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12 Mayıs 2018 14:51

Parkta oyun onarken ayağı ipe takılan çocuk hastanelik oldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde parkta arkadaşları ile oynayan bir çocuk, gerilen ipe takılması sonucu düşerek, kafasını yardı.

Parkta oyun onarken ayağı ipe takılan çocuk hastanelik oldu

12 Mayıs 2018 14:51

Devlet hastanesine götürülen çocuğun tedavisi sürüyor.


İslahiye ilçesinde Demokrasi meydanındaki parkta arkadaşları ile oyun oynayan 10 yaşındaki M.D, çiçekleri korumak için parka gerilen ipe ayağı takıldı. Yere düşen çocuk kafasını beton zemine çarptı. kafası yarılan çocuk, parkta bulunan vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Parkta oturan ve M.D’nin dedesi N.D, olayın ardından sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulans ile hastaneye götürüldü.


İslahiye Devlet Hastanesi götüren çocuğun tedavisi sürdüğü öğrenilirken, hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.




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