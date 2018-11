Pastahanedeki bıçaklı kavgada çarpıcı detay

Gaziantep'te simit fırınında çıkan bıçaklı kavgada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. En yakın arkadaşını bıçaklayarak öldüren Hüseyin A.'nın öldürdüğü arkadaşı Mehmet Kara'nın annesine 'anne' diye hitap ettiği öğrenildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde Hüseyin A., en yakın arkadaşı Mehmet Kara ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmış, simit fırınında karşılaşınca kavga etmişlerdi. Hüseyin A., cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşı Mehmet Kara'yı yaralayarak, olay yerinden kaçmıştı. Mehmet Kara ise, kaldırıldığı Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Hüseyin A., kayıplara karışmıştı.

Olay yerinden kaçan ve yaklaşık 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Hüseyin A.'nın Mehmet Kara ile adeta kardeş gibi oldukları, hatta arkadaşının annesine "anne" diye hitap ettiği öğrenildi.

Yaklaşık 9 yıl boyunca aynı mahallede yaşayan ve yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki arkadaştan katil zanlısı Hüseyin A.'nın hemen hemen her gün Mehmet Kara'nın evine gittiği, çoğu zaman arkadaşının evinde yemek yediği belirtildi.

“Anneler Günü'nde bana da hediye aldı”

Anne Fatma Kara oğlunun katili ile olan arkadaşlığını anlatarak, yaşanan olaya anlam veremediğini ifade etti. Fatma Kara, katil zanlısı Hüseyin A.'nın kendisinin elinde büyüdüğünü söyleyerek, "9 yıldır benim evimde yemek yerdi. Her zaman bizim içimizdeydi. Anneler Günü'nde iki tane eşarp almıştı. Birini kendi annesine birini bana hediye etmişti" dedi.

“Bir an önce yakalansın”

Acılı anne, oğlunun katilinin bir an önce yakalanması için yetkililerden yardım istedi. Katil zanlısı Hüseyin A.'nın dışarıda olduğu her gün için gözyaşı döktüğünü ifade eden anne Kara, "Hüseyin beni çok severdi. Ama böyle kalleş olacağını bilemedim. Benim elimde büyüdü. Bunun bir an önce yakalanmasını istiyorum. Her yerde güvenlik kamera görüntüleri var. Her yerde kameralar var. Bu hiçbir yere çıkmıyor mu. Yer yarıldı içine mi girdi" şeklinde konuştu.

“Vuran şahıs, bizim yanımızda büyüdü”

Baba Ali Kara da, katil zanlısı Hüseyin A.'nın oğluyla samimi olduğunu ve kendilerinin yanında büyüdüğünü ifade etti.

Baba Kara, katil zanlısının kendisine ‘amca' diye hitap ettiğini söyleyerek, "Vuran şahıs bizim mahallemizin çocuğudur. Bizim yanımızda büyüyen bir çocuk. Daha önceden kardeş gibilerdi. Fakat sonradan ne oldu bilmiyorum kavga etmeye başladılar. Oğlumu da uyardım. Onu görsem onu da uyaracaktım. Bana 'amca' diyerek hitap ederdi. Keşke bana söylemiş olsalardı ben önüne geçmeye çalışırdım. Olay günü ne oldu bilmiyorum. Sonradan haberlerde gördüm öyle öğrendim. Kendisi simitçide beklerken oğlum da içeri giriyor. Zaten daha önceden de kavgalılardı. Tartışmaya başlıyorlar. O anda bıçağı çıkarıp oğluma saldırıyor" diye konuştu.

Kara ailesi, en yakın arkadaşı tarafından öldürülen evlatlarının katil zanlısının bulunması için yetkililerden yardım istiyor.