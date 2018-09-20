Patent Enstitüsü uyanık baklavacıya dur dedi

Türk Patent Enstitüsü, Gaziantepli bir baklava firmasına 'midye baklava' için verdiği tasarım tescilini, baklavacılardan gelen itirazlar üzerine iptal etti. TPE'nin bu kararı sektörde memnuniyetle karşılandı.

Geleneksel Türk tatlıları arasında bulunan, Kahramanmaraş ve çevresinde özellikle ev hanımları ve ünlü tatlı firmaları tarafından uzun yıllardır yapılan, hak arasında 'saray tatlısı' ve 'midye baklava' olarak bilinen tatlının tasarımının kendisine ait olduğunu iddia eden Gaziantepli bir firma Türkiye Patent Enstitüsüne (TPE) başvurmuştu. Tasarım tescili talebinde bulunan firma aynı konuda iki ayrı başvuru yapmış, başvurunun biri iptal edilmiş, diğeri ise kabul edilerek, tartışmalı bir karara imza atılmıştı. Tasarım tescili alan baklava firması da noter kanalıyla kentteki diğer baklavacılara ihtar göndererek bu tatlının üretiminin durdurulmasını istemişti.

TPE'nin tescil kararı ve ardından da baklava firmasının diğer baklavacılara ihtarname göndermesi sektörde krize neden olmuştu. Konunun ulusal basına taşınmasının ardından Gaziantepli baklavacıların midye baklava kavgası, Türk Patent Enstitüsünün tasarım tescilini iptal etmesi ile sona erdi. Yıllardır midye baklava ya da saray tatlısı olarak bilinen bu tatlıyı üreten Gaziantepli baklavacıların başvurusu üzerine ve kamuoyundan gelen tepkileri de dikkate alan TPE tasarım tescilini iptal etti.

Baklavacılar kararı memnuniyetle karşıladı

Alınan kararla, saray tatlısına midye baklava adı altında tescil alan firmanın haksız kazanç elde etmek istemesinin önüne geçilirken, baklavacılar arasında yaşanacak kavganın sektöre ve Gaziantep'e zarar vermesi de önlenmiş oldu. Artık her isteyen midye baklava üretebilecek.

Kararın iptalinin ardından değerlendirme yapan baklavacılar, “TPE yapılan itirazlar ve kamuoyu baskısı sonucunda resmi internet sitesinden tescilin iptal edildiğini duyurmuştur. Şimdi hiçbir firma kalkıp yöresel tatlılarımız arasında yer alan midye tatlısını ben buldum diyemeyecektir. Bu konuda haksız rekabetin de önüne geçilmiş oldu. Klasik baklavaya göre içerisinde daha fazla Antep fıstığı ve kaymak bulunan midye baklavanın kimsenin tekelinde olmadığının tescillenmesi sektörde rahatlamaya neden oldu" dedi.

"Midye tatlısındaki 'gastroayıbın' önüne geçildi"

Kararın, Gastroantep'in gerçekleşeceği bugünlerde alınmasının önemine değinen baklavacılar, “Gastronomi kenti Gaziantep'in gastronominin düğünü olan Gastroantep öncesi yaşanan bu gastroayıbın önüne geçilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve STK başkanlarının bu konuya el atarak yöresel ürünlerimizin gerek coğrafi işaretleri gerekse tasarımlarının kent adına alınmasını talep ediyoruz” diye konuştu.