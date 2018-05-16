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16 Mayıs 2018 13:47

Patlayan borudan akan su caddeyi gölete çevirdi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde alt yapı çalışmalarında iş makinesi ana su borusunu patlattı.

Patlayan borudan akan su caddeyi gölete çevirdi

16 Mayıs 2018 13:47

Boşa akan tonlarca su caddeyi gölete çevirdi.


İslahiye de yaklaşık 2 yıldır devam eden alt yapı çalışmalarında Garnizon Caddesi üzerinde kazı yapan iş makinesi, ana su borusunu patlattı. Tonlarca su bir anda caddeye akmaya başladı. Akan su caddeyi ve yolu gölete çevirdi.


Cadde esnaflarından Veteriner Yusuf Yıldızgil, çalışmalarla vatandaşların mağdur edildiğini belirterek, "Bu çalışmalar rast gele yapılıyor. Yaklaşık 2 yıldır bu çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar bizi memnun ediyor, vatandaş olarak sahip çıkıyoruz. Ama çok uzun sürdü, bizler de mağdur oluyoruz. Yapılan yanlış uygulamalarla hep olan bize oluyor. Patlayan so borusu nedeniyle tonlarca su heba oldu" dedi.


Suyun patladığı bölgenin normkalde çok hareketli olan yerlerden biri olduğunu belirtirken, çalışmalar ve patlayan su nedeniyle siftah bile yapamadıklarını da kaydetti.


Öte yandan patlayan su nedeniyle ilçedeki Cumhuriyet ve Çamlıca Mahalleleri’nin bazı bölgelerinde su kesintisinin başladığı belirtildi.




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