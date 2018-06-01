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01 Haziran 2018 11:38

Payitaht Abdülhamid dizisi’nin Tahsin paşası Gazianteplilerle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Ramazan Etkinlikleri” kapsamında gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerine, ’Payitaht Abdülhamid’ dizisindeki Tahsin Paşa rolüyle milyonların gönlünde taht kuran oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu katıldı.

Payitaht Abdülhamid dizisi’nin Tahsin paşası Gazianteplilerle buluştu

01 Haziran 2018 11:38


Büyükşehir Belediyesi, Festival Park’ta Ramazan etkinliklerinin 16’ncı gününde Yenişehirlioğlu’nu ağırladı. TRT 1’de her Cuma günü yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa’yı canlandıran Yenişehirlioğlu, Gazianteplilerle bir araya geldi.


Konuşmasında daha çok kendi yaşantısından kesitler sunan Bahadır Yenişehirlioğlu, rahmetli annesinin küçük yaşta kendisine oruç tutma alışkanlığını kazandırdığını, bu yüzden en rahat yaptığı ibadetin oruç ibadeti olduğunu vurguladı.


Payitaht Abdülhamid dizisinde oynadığı Tahsin Paşa’yı anlatan bir kitap yazdığını aktaran Yenişehirlioğlu, II. Abdülhamid’i tahtından indiren 31 Mart Vakası’nı ele aldığı 9’uncu kitabının eylül ayında çıkacağını söyledi.


Kitap ve insan arasında kurulacak bağın önemini vurgulayan Yenişehirlioğlu, “Okumak hayatımızın vazgeçilmezi olmalıdır. Allah’ın insana verdiği bilgisayarın yani beyninin işlemcisini yükseltmesi kitapla kurduğu ilişki ile alakalıdır. Daimi kitap okuyan insanların beyinleri, diğerlerine göre farklı çalışır. O yüzden Mevla’nın ilk emri ’Oku’dur. Okumayan insan dinleyen insandır ve ’akıl etme’ melekelerinden uzaklaşır. Müslümanların da iki ayar taşı vardır. Biri Kur’an-ı Kerim, diğeri Nebevi Sünnet Metodu. İnsan bu iki ayar taşını kaybederse doğruyu yanlışı neye göre anlayacak, yolunu nasıl aydınlatacak, Kur’an ve Nebevi Sünnetle ünsiyetimizi kaybederek ayarımız bozuldu" diye konuştu.


Söyleşinin ardından yazar ve sanatçı Bahadır Yenişehirlioğlu’na günün anısına çiçek verildi.




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