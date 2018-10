Pazarcı denetimiyle gündeme gelen belediye başkanından marketlere şok baskın

Gaziantep'te 70 kuruşa aldığı domatesi 5 TL'ye satan pazarcıya yaptığı uyarı ile Türkiye gündemine gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gücünüz yetiyorsa marketleri de denetleyin" tepkileri üzerine ilçedeki marketlere şok baskın düzenlendi. Tek tek faturaları inceleyen Tahmazoğlu, market sahibi ve yöneticilerine kar etmeden satış yapmalarını isterken, tüketiciye ise pahalı ürünleri almamaları çağrısında bulundu.

Gaziantep'te 70 kuruşa alınan domatesin 5 TL'den satıldığını tespit etmesi üzerine pazarcı esnafına gösterdiği tepki ile Türkiye gündemine gelen Şahinbey Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kendisine gelen "Marketler de çok pahalı satıyor. Gücünüz yetiyorsa marketleri de denetleyin" yönündeki tepki ve sözler üzerine marketlere şok baskın yaptı. İlgili birim amirleri ve zabıta ekipleri ile birlikte marketleri gezen Belediye Başkanı Tahmazoğlu, market görevlilerinden istediği faturaları, ürünlerin etiket satış fiyatlarını tek tek karşılaştırarak kontrol etti.

Karsız satış talebi

Alış ve satış fiyatları arasında fazla bir fark olmadığını gören Belediye Başkanı Tahmazoğlu, bu kez ise market yönetici ve sahiplerinden kar etmeden satış yapılması için çağrıda bulundu. Market yöneticilerinin gösterdiği ve alınan mallara konulan kar oranlarının yer aldığı listeyi de dikkatle inceleyen Tahmazoğlu, bazı ürünlerde yüzde 19 kar marjı konulduğunu bazılarının ise yüzde 75'e ulaşan kar oranı ile satıldığını tespit etti. Bu kar marjının yüksek olduğunu söyleyerek market yetkililerini uyaran Tahmazoğlu, kar oranlarının aşağıya çekilmesini istedi. Tahmazoğlu, market sahiplerinden destek isteyerek ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu süreçte yüzde 15'lik kar marjıyla satış yapılmasını istedi.

"Ekonomik saldırı altındayız"

Başkan Tahmazoğlu, savaşların sadece tank, top ve tüfekle olmadığını, ülkenin şu anki süreçte ekonomik bir saldırı altında olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine ilçede ve bölgede zor günler geçiren tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi için mücadele ettiklerini anlatan Tahmazoğlu, "Ülke gerçekten ekonomik saldırı altında. Bu süreç de biter. Ama bu süreci en az yara ile bitirelim. Bu süreçte, 3-5 ay kar almasanız ne olur. Maliyetine ya da çok az kar ile verseniz bir şey olmaz. Bazı ürünlerde yüzde 75 kar var. Ürünü aldıktan sonra üzerine vergisini, üründe verilen fire ile ilgili farkı, bir de işletme giderini ekleyin. Üzerine hiç kar eklemeyin ya da yüzde 5 kar koyun. Bu süreci böyle atlatalım. Herkesin destek vermesi lazım. Siz de destek verin" dedi.

Tahmazoğlu, market sahiplerine tekrar denetime geleceğini ve ürün etiketlerinin ise daha düşük rakamlarda görmek istediğini söyleyerek marketten ayrıldı.

Market sahiplerine uyarı

Belediye Başkanı Tahmazoğlu, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı değerlendirmede ise, dolar kurunu fırsat bilerek ürünleri pahalı satanlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti. Son olarak marketleri denetlediğini söyleyen Tahmazoğlu, "Fırsatçılara kesinlikle meydan vermeyeceğiz. Gerek pazar yerleri gerek marketler gerekse üretim yapan iş yerleri zabıta ekiplerimiz ve gıda mühendislerimiz tarafından denetleniyor. Zaman zaman bu denetimlere belediye başkanı olarak ben de gidiyorum. Biraz önce de bir süpermarkette incelemeler yaptık. Etiketler konusunda eksikler vardı, gerekli işlemleri yaptık. Üretim tarihi olmayan ürünlere el koyduk. İçeriğiyle ilgili incelemeler başlattık. Yine sebze reyonunda satılan ürünlerin hal çıkış fiyatıyla satış fiyatlarını karşılaştırdık. Arada fahiş oranlarıyla ilgili gerekli uyarılarımızı yaptık. Bu süreçte ne pazarcıların, ne süper marketlerin ne üreticilerin karşısında değiliz. Tam tersi hem halkımız hem de esnafımızın yanındayız. Ama fahiş karla bunu fırsata çevirenlerin karşısındayız. Ülkemiz şu an bir ekonomik saldırı altında bu süreçte ben bir çağrıda bulunmak istiyorum. Toptancıya da marketçiye de esnafımıza da bu süreçte kar marjımızı olabildiğince aşağıya çekelim. Yüzde 5, yüzde 10 gerekirse karsız satalım. Bunun üzerine çıkmayalım ki maliyetlerde meydana gelen artışı dengeleyebilelim. Bugün asgari ücretle çalışanların bu ürünleri alabilmesine fırsat verelim. Fahiş karla satan varsa bu konuda denetimlerimiz sürecek" şeklinde konuştu

Tüketiciye protesto çağrısı

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tüketiciye de pahalı ürünleri tüketmemeleri konusunda çağrıda bulundu. Fırsatçıların oyununu bozmak adına bir süre pahalı ürünlerin alınmaması gerektiğini vurgulayan Tahmazoğlu, "Bu konuda vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. 15 gün domates yemezsek veya pahalı bir ürünü yemezsek kıyamet kopmaz. Yemeyelim bakın o zaman fiyatlar nasıl düşüyor. Bu konuda biz halkımızdan destek bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tüketici masası kuruldu

Tahmazoğlu, tüketiciye en kaliteli ürünün en ucuza ulaşması amacıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, belediye olarak tüketici hakları masası kurduklarını kaydetti. Vatandaşların yüksek fiyatta ya da bozuk ürünler satanların ihbar etmesi gerektiğini belirten Tahmazoğlu, "Fahiş ve bozuk ürün satan varsa bunu bize bildirsinler. Türkiye'de ilk defa belediye olarak tüketici hakları masasını kurduk. Buraya bildirsinler anında zabıta ve gıda denetçilerimiz buraya denetimde bulunarak tüketici hakkını korurlar" diye konuştu.

"Görüntü çekildiğinden habersizdim”

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, pazar yeri denetimi esnasında hem sosyal medyada hem de basın yayın kuruluşlarında gündeme gelen görüntülerin çekildiğinden habersiz olduğunu belirterek, şov yapıldığı yönündeki eleştirilere de cevap verdi.

Pazar yerine ise vatandaşların şikayeti nedeniyle gittiklerini anlatan Tahmazoğlu, "Biz o gün pazarın yanında esnafa vatandaşlarımıza aşure dağıtmak için gitmiştik. Sonrada pazarı dolaşmak istedik. Bu esnada vatandaşlardan özellikle domates fiyatlarının yüksekliğinden şikayet geldi. Biz de oradaki domates satan pazarcı esnafımıza bu domatesi kaça aldın diye fatura istedik. Gelen faturada 70 kuruş yazıyordu. Bu bir doğal süreçti. Zaten cep telefonuyla çekilen bir görüntüydü. Kayda alındığından benim de haberim yoktu, pazarcımızla yapılan normal bir diyalogdu. Biz hem pazarcımızın yanındayız hem de vatandaşımızın yanındayız. Çünkü biz göreve geldiğimizde 10 tane pazar yeri yaptık. Daha önce pazarcılarımız güneş ve yağmur altında satış yapıyordu. Hem onların daha rahat edeceği pazarlar yaptık hem de vatandaşlarımızın daha hijyenik yerlerde alışverişlerini yapsın istedik" diye konuştu.

“Doğru iş yaparsanız halk sizi destekler”

Tahmazoğlu, halen daha sosyal medyanın gündeminde olan görüntüler ile ilgili gelen tepkiler konusunda ise "Siz doğru iş yaptığınız zaman halkımız zaten sizi destekliyor. Biz göreve geldiğimizden beri her konuda hassasız. Özellikle Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra bu konuda daha önem verdik. Zaten her yıl zabıta denetimlerimizi yayınlıyoruz. Bu denetimler sürekli devam ediyor. Her konuda halkımızın yanındayız" diye konuştu.