Peryön 8’inci İnsan Yönetimi zirvesi

0=Mutluluk " temalı 8’inci İnsan Yönetimi Zirvesi gerçekleştirildi.

PERYÖN Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Bakkaloğlu, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri salonunda düzenlenen toplantı ile insan yönetimine gönül verenler arasındaki mesleki iş birliği ve sosyal dayanışmayı kurmayı, işveren-çalışan ilişkilerinin olumlu ve yasal koşullar içinde gelişmesini sağlamayı ve çalışma barışını gerçekleştirmeye katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi. Uzun süren titiz çalışmalar sonucu gerçekleştirilen zirvede, değerli konuşmacıları dinleme fırsatı bulduklarını belirten Bakkaloğlu, “Konuklarımızı katılımcılarımızla bir araya getirerek, bilgi ve tecrübelerini aktarmalarına vesile olduk” dedi. Bakkaloğlu, zirveyi düzenlemekteki en büyük amaçlarının, bölgede faaliyet gösteren İşletmelerin, kurum karlılığı ve sürekliliğiyle ilgili kısa ve uzun vadeli stratejik planlarını yaparken, proses ve ürün geliştirme, teknolojik yatırımlar gibi konuları değerlendirmeden önce, stratejik insan kaynakları yönetimine, işveren-çalışan ilişkilerinin geliştirilmesine, çalışan mutluluğunun arttırılmasına yönelik uygulamaları hayata geçirmelerinin ne kadar elzem ve önemli olduğunun altını kalın çizgilerle çizmek olduğuna vurgu yaptı. “Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, işveren markasını oluşturarak, motivasyonu yüksek, mutlu çalışanlara sahip olan firmalar, kısa ve uzun vadede, kurum performansı ve karlılığı yüksek, gelecek nesillere taşınan firmalar listesinde yerlerini almaktadır” diyen Bakkaloğlu, "Gazi şehrimize ve bölgemize katma değer sağlayan 8’inci İnsan Yönetimi Zirvesi’ni gerçekleştirmek için bizlere destek olan tüm sponsor firmalarımıza, kuruluşlara, değerli konuşmacılarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmacılar

SANKO’nun da sponsorları arasında bulunduğu zirveye konuşmacı olarak ise,"Duman Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Yiğit Oğuz Duman, NLP Trainer (Eğitimci) Ayşe Gürel, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan, SANKO Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Saltuk Ertop, Psikolog, Akademisyen, Yazar Ozanser Uğurlu, Coca Cola İçecek İnsan Kaynakları Direktörü Ece Sueren Ok, Datassist Genel Müdürü Ayça Uca, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Siraç Ekin, Kurumsal Eğitmen, Opera Sanatçısı Aslı Gökçe, Faveo Genel Müdürü Barış Gül, Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu Üyesi Tijen Mergen, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Özdemir ve PERYÖN Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Bakkaloğlu" katıldı.