Petrol istasyonunu soyan gaspçılar, araçlarına modifiye yaptırırken yakalandı

Gaziantep'te bir petrol istasyonunu soyan gaspçılar, araçlarına modifiye yaptırırken polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te Tekstilkent Mahallesi İbrahim Teyfik Hafız Kutlar Caddesi üzerinde bulunan bir petrol istasyona yakıt almak bahanesi ile gelen ve plakasız, gri renkli bir araçtan inen maskeli ve silahlı 2 kişi görevlinin kafasına tabanca dayayarak paraları gasp etti. Yüzü maskeli ve silahlı şahıslar, gaspın ardından araçlarına binerek hızla olay yerinden ayrıldı. Güvenlik kameralarına yakalanan şahıslarla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarında inceleme başlattı. Yaklaşık 100 kamera kaydını izleyen ekipler, yaklaşık araçla aynı marka, model ve renkte bulunan kentteki 500 araç ile ilgili çalışma başlattı. Şahısların gittiği istikameti güvenlik kameralarından belirleyen ekipler, bu bölgedeki araçlar içerisinde de stop lambası yanmayan ve boyası renk atan araçlar üzerinde çalışmayı derinleştirdi.

Ekipler yaptığı hassas çalışmalarla araç sahibi Yusuf K'ya ulaştı. Şahısları takibe alan ekipler, Vatan Mahallesi'nde çaldıkları paralarla araca modifiye yaptırmak isteyen Yusuf K ve ali A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonucu çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.