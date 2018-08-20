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20 Ağustos 2018 14:22

Peynir Festivali’nde Anka’ya yoğun ilgi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ’Peynir Festivali’nin sağlık sponsoru olan Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nin standı yoğun ilgi gördü.

Peynir Festivali’nde Anka’ya yoğun ilgi

20 Ağustos 2018 14:22


Özel Gaziantep Anka Hastanesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçe Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ’Peynir Festivali’nin sağlık sponsorluğunu üstlendi.


Ebru Yaşar’ın sahne aldığı festivale katılım oldukça fazlaydı. Festivale katılan vatandaşlar Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne ait standa yoğun ilgi gösterdi. Standı ziyaret edenlerle Özel Gaziantep Anka Hastanesi sağlık çalışanları tek tek ilgilendi, onlara Antep Fıstığı ve baklava ikram etti. Standı ziyaret edenlere ücretsiz sağlık kontrolü yapılırken, hastanedeki hizmetler ile ilgili de bilgi verildi. Diğer yandan herhangi bir olumsuzluğa karşı festival alanında Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nin 112 acil yardım ambulansı hazır bekletildi.


Festival süresince ücretsiz sağlık hizmetleri veren Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nin standını ziyaret eden Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ da tansiyonunu ölçtürdü. Bozdağ, verilen nitelikli hizmetlerden dolayı Özel Gaziantep Anka Hastanesi Finans ve Koordinasyon Sorumlusu Yaşar Ağdağ’a teşekkür etti. Böyle güzel bir festivalin sağlık sponsoru olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Özel Gaziantep Anka Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Ekber Atay, “Anka Hastanesi olarak sağlık turizmine büyük önem veriyoruz. Özellikle obezite ve Tip 2 diyabet konusunda gerçekleştirdiğimiz ameliyatlarla çeşitli ülkelerden gelen birçok hastaya şifa dağıttık. Bu hastalıklarla mücadele edenlerin uzaklara gitmelerine gerek yok. Türkiye olarak bizler artık sağlık konusunda çok ileride olduğumuzu kanıtladık. Bu festivalde standımızı ziyaret edenlere hem sağlık kontrolü yaptık hem de hastanemizdeki hizmetler ile ilgili bilgi verdik" diye konuştu.


Özel Gaziantep Anka Hastanesi, bu yıl ilki düzenlenen ’Peynir Festivali’nde iki gün boyunca katılımcılara ücretsiz sağlık hizmeti verdi.




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