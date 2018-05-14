Pikniğe giden vatandaş yaralı köstebek yavrusu buldu

Yaralı hayvanı alan vatandaşlar, veterinere yetiştirildi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tarihi Tilmen Höyük tarihi harabelerin bulunduğu bölgede arkadaşları ile birlikte piknik yapan 21 yaşındaki Said Erdoğan, yerde sürünerek hareket eden köstebek yavrunu gördü. Yavru hayvanın karın bölgesinden kan aktığını gören Erdoğan, hemen hayvanı ilçedeki özel bir veteriner kliniğine getirdi. Yapılan incelemede hayvanın karın bölgesinden aldığı darbe nedeniyle yaralandığı belirlenirken, ilk müdahalesi yapıldı.

Hayvanı kanlar içerisinde görünce dayanamadığını anlatan Said Erdoğan, "Arkadaşlarım ile piknikte hayvanı farkettim. Yürüyemiyordu, sürünüyordu. Karın bölgesinden akan kanı görünce pikniği bırakıp, hayvanı veterinere yetiştirdim" diye konuştu.

Hayvana müdahaleyi yapan Veteriner Hekim Yusuf Yıldızgil ise yavru köstebeğin geldiğinde hem yaralı hem da aç olduğunu belirterek, "Hemen hayvana müdahalede bulunduk. Karnını doyurduk. Aldığı darbe sonucu kalça kısmında sorun gözüküyor. Gerekli tedaviyi tamamladıktan sonra yavruyu bulunan bölgeye bırakacağız. Yeniden yuvasına kavuşur, en azında annesi onu toprak altına alır" diye konuştu.