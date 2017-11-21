Pikniğe gitmek için toplanan maskeli şahıslar 3 kişiyi gasp etti

Gaziantep’te halı yıkamacılığı yapan A.Y. ve yanında bulunan 8 kişi, seyir halinde bulundukları Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi’nde güzergah üzerindeki 3 farklı noktada isimleri açıklanmayan 3 kişiyi gasp etti. Vatandaşların ihbarı üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerine giderek, şahısların kimliklerini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı. Mağdurların kendilerini gasp eden kişilerde maske bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Polisler bulmaca çözer gibi çalışma yürüttü

Ekipler, mağdur ve görgü tanıklarının ifadelerinden aracın plakasının harf grubunu belirledi. Son rakam grubunu alamayan ekipler, bulmaca çözer gibi parçaları tamamlayarak aracın plakasını belirledi. Bir halı yıkama işletmesine ait kaplamanın bulunduğu 27 BBZ 82 plakalı minibüsü tespit eden ekipler, olay saatinde minibüs sürücüsünün ise A.Y. olduğunu öğrendi. Ekipler önce A.Y.’yi gözaltına alırken, olaya karışan ve daha önce benzeri suçlardan sabıkası bulunan 3 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 9 maskeli gaspçıyı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan üçü çocuk toplam 9 kişi, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan zanlıların pikniğe gitmek için toplandıkları, sonra da gasp yaptıkları ileri sürüldü.

Adli makamlara çıkarılan zanlılardan A.Y., "Pişmanım, ben halı yıkamacıyım. Pişmanım" dedi.