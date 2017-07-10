Plastik ve iplik sektörü URGE projesi açılış toplantısı yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde (GSOMEM) yapılan toplantıda, Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi tebliği, İhtiyaç Analizi faaliyeti ve URGE tanıtım faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. İnovakademi Danışmanlık Genel Müdürü Gökhan Erol toplantıda URGE faaliyetlerinin firmaların gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirterek proje kapsamında yurtdışına yapılan alım heyeti ve fuar ziyareti organizasyonlarının yüzde 75’lik kısmının Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılandığını söyledi. GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi toplantıda yaptığı konuşmada, projenin Gaziantep ve ülke sanayisine hayırlı olmasını diledi. Sanayiye nitelikli elaman yetiştirmenin çok önemli olduğunu kaydeden Ünverdi, “Bunun bilinciyle GSOMEM’i kurduk. Bu merkez kentimiz ve ülkemiz için çok önemli bir değerdir. Bundan 5 yıl önce sanayide çalıştıracak kalifiye eleman sıkıntımız vardı. Ayrıca İstanbul’dan sonra en fazla göç alan şehir konumundayız. Bunun yanında Suriye’den gelen mülteciler var. Bir taraftan çalışmaya üretmeye devam ederken bir taraftan da kalifiye eleman sıkıntısını çözmemiz gerekiyor. Bu açıdan merkez çok önem verdiğimiz bir projemizdir” dedi.

Ünverdi, katma değeri yüksek ürün üretilmesinin rekabette çok önemli bir unsur olduğuna dikkat çekerek, “Öncelikle işveren olarak kendimizi geliştirmek durumundayız. İki yıl önce bu GSOMEM’in kuruluşunu hayal etmiştik. Çok şükür bu hayalimiz gerçek oldu ve şuanda merkezimizde eğitimler veriliyor. Bunu sürdürülebilir kılmamız lazım. Bunu sürdürebilmemiz için de sizlere ihtiyacımız var. Sanayicilerimize ihtiyacımız var. GSOMEM’de sizlerden gelen taleplere göre eğitimler verip onları firmalarınızda çalışabilecek kalifiye durumuna getiriyoruz. Mesleki eğitimin yanında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi de veriyoruz. Bu şekilde eğitim alan elamanlar fabrikalarda yaşanabilecek iş kazlarına karşı önceden tedbir almış oluyorlar. Merkezimizde ayrıca ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ alma zorunluluğu olan mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi de veriliyor. Bilindiği gibi 48 tehlikeli meslek grubunda mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu bulunuyor. Bunu da merkezimizden alabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Ünverdi ile katılımcılar GSOMEM’in atölyelerini gezdi.

GSO URGE Projesi

UR-GE Gaziantep Plastik Kümesi (GAPLAST) Gaziantep İplik Sektöründe İhracat Atılımı Projeleri Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi konulu tebliğ uyarınca Ekonomi Bakanlığının desteğiyle yürütülüyor. Proje kapsamında firmalar, GSO tarafından organize edilen eğitimler, danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı pazarlama faaliyetleri, sektörel ticaret heyetleri ve ülkemize getirilecek alım heyetleri organizasyonlarından faydalanmaya hak kazanıyor. GSO’nun proje kapsamında gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin maliyetinin yüzde 75’i Ekonomi Bakanlığı tarafından destekleniyor.